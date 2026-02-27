Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Dars zahteva 2,32 milijona evrov. Hajdinjak: 'To je farsa'

Ljubljana, 27. 02. 2026 13.47 pred 5 urami 2 min branja 60

Avtor:
Mirko Vorkapić Kaja Kobetič N.Š.
Andrej Ribič

25. februarja je aktualna uprava Darsa, ki jo vodi Andrej Ribič, na pet članov prejšnje uprave naslovila odškodninski zahtevek. Od njih v 15 dneh zahteva odškodnino v višini 2.327.000 evrov. Dars nekdanjemu predsedniku uprave Valentinu Hajdinjaku in še štirim njegovim sodelavcem očita malomarno ravnanje pri sklepanju dveh poslov.

Valentin Hajdinjak, Romana Fišer, Peter Gašperšič, Rožle Podboršek in Boštjan Rigler naj bi pogodbo s podjetjem Riko Ribnica preplačali za 2,2 milijona. Šlo je za dobavo tovornih vozil in zimske mehanizacije v sklopu okoli 20 milijonov evrov vredne pogodbe. Pri drugem poslu pa gre za pogodbo z agencijo za merjenje javnega mnenja Episcenter, kjer naj bi posel preplačali za slabih 95.000 evrov. 

Plačilo zahtevajo v 15 dneh, sicer bodo primer preselili na sodišče in sprožili sodne postopke. 

Več o domnevno negospodarnih poslih in ozadju odškodninskega zahtevka v današnji informativni oddaji 24UR.

Aktualno upravo Darsa sicer vodi nekdanji vodja volilnega štaba Gibanja Svoboda Andrej Ribič, Hajdinjak pa je v času predsedovanju uprave bil podpredsednik stranke Nova Slovenija. 

Poročali smo že, da naj bi bil v zvezi s poslom s podjetjem Riko Ribnica med ovadenimi tudi nekdanja desna roka nekdanjega ministra za obrambo Mateja Tonina Damijan Jaklin, prav tako član stranke NSi. Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je sicer v zadnjih mesecih na specializirano državno tožilstvo vložil prve kazenske ovadbe v aferi Dars. Po naših informacijah naj bi bila med ovadenimi tudi Gašper Bedenčič, ki naj bi direktorju Autocommerca ponujal ureditev razpisa za dobavo specialne mehanizcije v zameno za petodstotno provizijo za stranko NSi.

Preberi še Afera Dars: vložene prve kazenske ovadbe

In kaj pravijo akterji? Hajdinjak meni, da gre za "potezo iz obupa pred volitvami". Da so vse odločitve šle skozi večstopenjski postopek: strokovne službe, pravna presoja, finančni kontroling in drugi nadzorni mehanizmi. Da noben sklep ni mogel biti sprejet brez preverjanja in formalne odobritve. "Delovali smo zakonito in transparentno."

Z uradno kazensko ovadbo pa ni seznanjen, pravi. A da po zagotovilih nekdanjih sodelavcev obstajajo listinski dokazi, ki bodo te ovadbe ovrgli.

Po njegovem je vse skupaj "farsa in preusmerjanje pozornosti od problema, ki je na Darsu". Dodal je, da so zadevo predali odvetnikom, ki jo preučujejo, da pa "ničesar ne skrivajo". 

Valentin Hajdinjak očitke zavrača.
Valentin Hajdinjak očitke zavrača.
FOTO: Bobo

Ribič pa takšne namige zavrača. "Sledili smo časovnici, ki smo jo dobili. Res je, da se to trenutno ujema s predvolilnim časom, vendar to ni bilo tempirano."

Razlaga, da so v zadnjih dveh letih izvedli dve forenzični preiskavi in eno posebno revizijo poslov, na zahtevo nadzornega sveta in lastnika. Revizije so po njegovem pokazale, da je bilo nekaj poslov kritičnih, predvsem zadnja dva, ki sta kazala znake odškodninske in kazenske odgovornosti prejšnje uprave.

Glede tega ali bo škoda poravnana, pravi, da ničesar ne pričakuje. "Pričakujem, da bodo organi pregona opravili svoje delo. Ne vem, kako se bo razpletlo, in nimam nobenih pričakovanj." 

Dars Andrej Ribič Valentin Hajdinjak odškodninski zahtevek

Ob iztekajočem se mandatu Klakočar Zupančičeva izpostavila visoko učinkovitost

Med Ravbarkomando in Razdrtim bo šlo počasneje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI60

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik1888402
27. 02. 2026 18.16
Nic jim dati, ker so kradli. Tako kot vsi ...
Odgovori
0 0
lokson
27. 02. 2026 18.07
Sodišče, je vse očitane zadeve detajlno pregledalo. Vse odločitve, so šle skozi večstopenjski postopek: strokovne službe, pravna presoja, finančni kontroling in drugi nadzorni mehanizmi. Noben sklep ni mogel biti sprejet brez preverjanja in formalne odobritve. Kakšne svinjarije, se gre perjad.
Odgovori
-1
2 3
HayekLibertarec
27. 02. 2026 18.07
Tole je zelo podobno kot aretacija Repiča. Ali delajo po nareku.
Odgovori
+0
3 3
Teofil
27. 02. 2026 18.06
Kdo je sploh skorumpiranega Ribiča postavil za direktorja DARS,sicer lopov na lopovsko družbo,pa da ne bo pomote Hajdinjak je bil enake vrste tič.
Odgovori
+3
4 1
lokson
27. 02. 2026 18.03
Ribič daje javno izjavo in sploh ne premakne oči, kar pomeni, da bere v naprej napisano izjavo.
Odgovori
+2
3 1
DK48
27. 02. 2026 18.03
Če nebi bilo v kratkem volitev in če nebi bil g.Ribič član Svobode bi mogoče verjel.Tako pa...
Odgovori
+2
5 3
lokson
27. 02. 2026 18.01
Neodvisna trobila, že lajajo na vseh levajzarskih portalih. Banda pokvarjena.
Odgovori
+1
5 4
Diabloss
27. 02. 2026 17.58
saj za to pa je tako ker nihce od direktorjev do clanov nadzornih svetov nikoli ne odgovarja za necednosti. navaden delavec je pa takoj odskodninsko odgovoren
Odgovori
+6
6 0
mungus
27. 02. 2026 17.58
zato je pa odstopil ker si je nafilu žepe....banda pokvarjena.
Odgovori
-2
4 6
lokson
27. 02. 2026 18.14
Ne bluzi mungo. Glede na zapis, nimaš pojma zakaj je šlo.
Odgovori
0 0
mungus
27. 02. 2026 17.57
"pošteni" nsi-jev hladnjinak....na konc pa nič od nič...kot ponavad.
Odgovori
-4
2 6
jurist
27. 02. 2026 17.57
Ribič je pa res pravi, ki lahko govori o poštenosti. Človek, ki je zlizan s politiko in podoben strokovnjak in manager kot njegov prijatelj Robi. In seveda to nima nobene veze z volitvami...
Odgovori
+4
5 1
TITO50
27. 02. 2026 17.56
Agenciji za merjenja javnega mnenja preplačali 95 tisočakov, kakšen pa je šele bil račun in kaj rabi DARS javno mnenje, ko pa javnost dobro ve za njihove in NSi jeve mahinacije.
Odgovori
-3
2 5
peglezn
27. 02. 2026 17.40
še huje je, njega ščitijo "old boys".
Odgovori
+5
5 0
Borec21
27. 02. 2026 17.40
Hahaha 20 let je nov zlovenija imela ta bankomat da niso 2 mio pri 100 mio izpumpanih našparal škoda jim zaupat vodenje države
Odgovori
+0
3 3
Vakalunga
27. 02. 2026 17.38
Kdaj bodo delničarji NKB ma, dobili nazaj milijardo kar 200 000 jih je..katere je oropala Alenka Bratušek..
Odgovori
+6
8 2
ImamLastnoMnenje
27. 02. 2026 17.55
Če podjetje propade, je brez vrednosti, posledično so nič vredne tudi delnice. Država je propadlo banko dokapitalizirala, torej so postale vse delnice njene. Vlaganje v vrednostne papirje ni za neuke in naivne. Vlagateljev v vrednostne papirje noben zakon ne ščiti pred izgubo kot to velja za bančne vloge.
Odgovori
+1
2 1
HayekLibertarec
27. 02. 2026 18.09
Delnice in delničarje ne moreš kar izbrisati brez stečaja.
Odgovori
+2
2 0
proofreader
27. 02. 2026 17.35
Ribič je bivši sodelavec od Goloba, vodja volilnega štaba Gibanja Svoboda?
Odgovori
+11
13 2
assassin911
27. 02. 2026 17.32
Ribič koliko milijonov boš šele ti plačal ko boš na vrsti.
Odgovori
+10
11 1
Smuuki
27. 02. 2026 17.32
Po zamenjavi vlade bo revizij in strahu na levi.
Odgovori
+4
6 2
peresni
27. 02. 2026 17.32
Kdaj bodo NSi barabe končno v zaporu!!!!????;!!!
Odgovori
-7
4 11
macolagobec
27. 02. 2026 17.40
Tam so že kot zaposleni pazniki in čakajo levooharje, da jih sprejmejo v celice.
Odgovori
+3
4 1
peglezn
27. 02. 2026 17.43
lej, cela veriga odločanja glede tega je leva, tko da - sposobni kot ste - bi to moralo biti izi. Razen, če ste nesposobni ali lažete?
Odgovori
+1
2 1
macolagobec
27. 02. 2026 17.32
Še malo, pa se bodo zadeve obrnile. Potem bo Ribič bežal cik-cak čez Darsovo dvorišče.
Odgovori
+10
11 1
bibaleze
Portal
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
Nosečnost spomladi: kaj morajo bodoče mamice vedeti o alergijah, utrujenosti in prehrani
Nosečnost spomladi: kaj morajo bodoče mamice vedeti o alergijah, utrujenosti in prehrani
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
zadovoljna
Portal
Lepa manekenka je postala neprepoznavna
Turški igralec, ki lomi srca in šibi kolena na odru Sanrema
Turški igralec, ki lomi srca in šibi kolena na odru Sanrema
3 skupine živil, ki se jih moramo izogibati v večernih urah
3 skupine živil, ki se jih moramo izogibati v večernih urah
Čevlji, ki bodo hit letošnje pomladi
Čevlji, ki bodo hit letošnje pomladi
vizita
Portal
Skriti simptomi pomanjkanja vitamina B12, ki jih večina ljudi spregleda
Zakaj se po 40. letu poveča tveganje za bolezni ščitnice
Zakaj se po 40. letu poveča tveganje za bolezni ščitnice
Kako hrana vpliva na imunski sistem in alergije
Kako hrana vpliva na imunski sistem in alergije
Nenadna izguba las pri ženskah: najpogostejši vzroki
Nenadna izguba las pri ženskah: najpogostejši vzroki
cekin
Portal
Kupil stanovanje in nato bridko obžaloval
Prvomajske počitnice po nizki ceni: destinacije, ki ponujajo največ za vaš denar
Prvomajske počitnice po nizki ceni: destinacije, ki ponujajo največ za vaš denar
Upokojenci, preverite račune. Izplačane bodo za 4,2 odstotka višje pokojnine
Upokojenci, preverite račune. Izplačane bodo za 4,2 odstotka višje pokojnine
Razbijamo mite: Varčevanje pomeni odpovedovanje
Razbijamo mite: Varčevanje pomeni odpovedovanje
moskisvet
Portal
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
5 napak, ki jih moški najpogosteje delajo v fitnesu – in kako jih odpraviti
5 napak, ki jih moški najpogosteje delajo v fitnesu – in kako jih odpraviti
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
dominvrt
Portal
Nevarna napaka pri pospravljanju kuhinje: tako lahko trajno uničite svoje nože
Nepravilno postavljene sanitarne cevi: kako preprečiti zamašitve in poplave
Nepravilno postavljene sanitarne cevi: kako preprečiti zamašitve in poplave
Zakaj analogne sobe postajajo novi trend bivanja
Zakaj analogne sobe postajajo novi trend bivanja
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
okusno
Portal
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
Kako zgostiti golaž?
Kako zgostiti golaž?
Ključni nasveti za popolne salzburške žličnike, ki se topijo v ustih
Ključni nasveti za popolne salzburške žličnike, ki se topijo v ustih
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
voyo
Portal
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543