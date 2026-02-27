Dars zahteva 2,32 milijona evrov. Hajdinjak: 'To je farsa'

Valentin Hajdinjak, Romana Fišer, Peter Gašperšič, Rožle Podboršek in Boštjan Rigler naj bi pogodbo s podjetjem Riko Ribnica preplačali za 2,2 milijona. Šlo je za dobavo tovornih vozil in zimske mehanizacije v sklopu okoli 20 milijonov evrov vredne pogodbe. Pri drugem poslu pa gre za pogodbo z agencijo za merjenje javnega mnenja Episcenter, kjer naj bi posel preplačali za slabih 95.000 evrov.
Plačilo zahtevajo v 15 dneh, sicer bodo primer preselili na sodišče in sprožili sodne postopke.
Aktualno upravo Darsa sicer vodi nekdanji vodja volilnega štaba Gibanja Svoboda Andrej Ribič, Hajdinjak pa je v času predsedovanju uprave bil podpredsednik stranke Nova Slovenija.
Poročali smo že, da naj bi bil v zvezi s poslom s podjetjem Riko Ribnica med ovadenimi tudi nekdanja desna roka nekdanjega ministra za obrambo Mateja Tonina Damijan Jaklin, prav tako član stranke NSi. Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je sicer v zadnjih mesecih na specializirano državno tožilstvo vložil prve kazenske ovadbe v aferi Dars. Po naših informacijah naj bi bila med ovadenimi tudi Gašper Bedenčič, ki naj bi direktorju Autocommerca ponujal ureditev razpisa za dobavo specialne mehanizcije v zameno za petodstotno provizijo za stranko NSi.
In kaj pravijo akterji? Hajdinjak meni, da gre za "potezo iz obupa pred volitvami". Da so vse odločitve šle skozi večstopenjski postopek: strokovne službe, pravna presoja, finančni kontroling in drugi nadzorni mehanizmi. Da noben sklep ni mogel biti sprejet brez preverjanja in formalne odobritve. "Delovali smo zakonito in transparentno."
Z uradno kazensko ovadbo pa ni seznanjen, pravi. A da po zagotovilih nekdanjih sodelavcev obstajajo listinski dokazi, ki bodo te ovadbe ovrgli.
Po njegovem je vse skupaj "farsa in preusmerjanje pozornosti od problema, ki je na Darsu". Dodal je, da so zadevo predali odvetnikom, ki jo preučujejo, da pa "ničesar ne skrivajo".
Ribič pa takšne namige zavrača. "Sledili smo časovnici, ki smo jo dobili. Res je, da se to trenutno ujema s predvolilnim časom, vendar to ni bilo tempirano."
Razlaga, da so v zadnjih dveh letih izvedli dve forenzični preiskavi in eno posebno revizijo poslov, na zahtevo nadzornega sveta in lastnika. Revizije so po njegovem pokazale, da je bilo nekaj poslov kritičnih, predvsem zadnja dva, ki sta kazala znake odškodninske in kazenske odgovornosti prejšnje uprave.
Glede tega ali bo škoda poravnana, pravi, da ničesar ne pričakuje. "Pričakujem, da bodo organi pregona opravili svoje delo. Ne vem, kako se bo razpletlo, in nimam nobenih pričakovanj."
