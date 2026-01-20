Naslovnica
Slovenija

DARS odprl prvo sončno elektrarno na protihrupni ograji

Šmarje, 20. 01. 2026 15.44 pred 26 dnevi 1 min branja 9

Avtor:
STA L.M.
Dars

Dars je ob avtocestnem počivališču Šmarje - Sap zahod uradno odprl prvo sončno elektrarno na protihrupni ograji. Kot je poudaril predsednik uprave družbe Andrej Ribič, gre za primer premišljenega umeščanja obnovljivih virov energije v prostor brez vpliva na prometno varnost ali redno vzdrževanje avtoceste.

Projekt je eden od ukrepov za uresničevanje strateških ciljev Darsa na področju trajnostnega razvoja, razogljičenja in učinkovite rabe energije, so sporočili iz družbe. Spomnili so, da želijo do leta 2030 zmanjšati porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida za 30 odstotkov glede na leto 2024.

Po besedah Andreja Ribiča bo elektrika, proizvedena z novo elektrarno, namenjena Darsovim lastnim porabnikom, med drugim javni razsvetljavi in predorskim sistemom, kar pomeni večjo energetsko samooskrbo in racionalnejše upravljanje energetskega sistema.

Andrej Ribič
Andrej Ribič
FOTO: Bobo

ibičDogodka so se med drugim udeležili minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer ter predstavniki izvajalca Solvera Lynx in Elektra Ljubljana.

Na Darsu so spomnili, da so na podlagi prenovljene strategije leta 2024 sprejeli več konkretnih ukrepov na področju energetike. Ustanovili so službo za energetiko in izvedli prvo fazo postavitve fotonapetostnih elektrarn na petih svojih objektih s skupno inštalirano močjo 420 kilovatov, kar predstavlja približno dva odstotka Darsove letne porabe elektrike.

V prihodnjih letih Dars načrtuje postavitev dodatnih sončnih elektrarn, vključno z večjimi elektrarnami na degradiranih območjih ter z razširitvijo sončnih sistemov na objektih in ob avtocestnih predorih.

Dars sončna elektrarna Šmarje-Sap trajnostni razvoj
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
marker1
20. 01. 2026 21.51
Sončni panel se izplača šele po petnajstih letih. To ni dobra investicija.
Odgovori
+1
1 0
Jožajoža
20. 01. 2026 20.49
Dars si je komajda opomogel,tako so ga okradli janšisti
Odgovori
-4
1 5
Groucho Marx
20. 01. 2026 21.26
O ti naša kvadratna maskota, ti si ne boš opomogla nikoli.
Odgovori
+1
1 0
Jožajoža
21. 01. 2026 08.13
24.aprila smo si opomogli.tudi ti uživaš sadove te slovenske vlade
Odgovori
-1
0 1
apage
21. 01. 2026 10.04
Hahaha pojdi vprašat delavce na DARS. Drugače so pa Hajdinjaka odstranil samo zato, da lahko sedaj Svoboda lomasti po DARS-u. Ribič pa daleč najbolj pokvarjen. Elektro - dars naveza in kraja pa očitno že poteka...
Odgovori
+2
2 0
zmerni pesimist
20. 01. 2026 20.16
Pozimi ko se rabi več elektrike pa je to neuporabno
Odgovori
+2
2 0
peresni
20. 01. 2026 19.01
a smo se rešili NSi lopovov v Darsu?
Odgovori
-4
1 5
apage
21. 01. 2026 10.05
Seveda, sedaj ko naši kradejo je vse v redu. A ne?
Odgovori
+2
2 0
periot22
20. 01. 2026 18.09
Ceste naj popravljajo da ne bodo kolovoz!!!!!!!!
Odgovori
+5
5 0
