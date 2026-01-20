DARS odprl prvo sončno elektrarno na protihrupni ograji

Projekt je eden od ukrepov za uresničevanje strateških ciljev Darsa na področju trajnostnega razvoja, razogljičenja in učinkovite rabe energije, so sporočili iz družbe. Spomnili so, da želijo do leta 2030 zmanjšati porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida za 30 odstotkov glede na leto 2024.

Po besedah Andreja Ribiča bo elektrika, proizvedena z novo elektrarno, namenjena Darsovim lastnim porabnikom, med drugim javni razsvetljavi in predorskim sistemom, kar pomeni večjo energetsko samooskrbo in racionalnejše upravljanje energetskega sistema.