DARS odprl prvo sončno elektrarno na protihrupni ograji

Projekt je eden od ukrepov za uresničevanje strateških ciljev Darsa na področju trajnostnega razvoja, razogljičenja in učinkovite rabe energije, so sporočili iz družbe. Spomnili so, da želijo do leta 2030 zmanjšati porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida za 30 odstotkov glede na leto 2024.
Po besedah Andreja Ribiča bo elektrika, proizvedena z novo elektrarno, namenjena Darsovim lastnim porabnikom, med drugim javni razsvetljavi in predorskim sistemom, kar pomeni večjo energetsko samooskrbo in racionalnejše upravljanje energetskega sistema.
ibičDogodka so se med drugim udeležili minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer ter predstavniki izvajalca Solvera Lynx in Elektra Ljubljana.
Na Darsu so spomnili, da so na podlagi prenovljene strategije leta 2024 sprejeli več konkretnih ukrepov na področju energetike. Ustanovili so službo za energetiko in izvedli prvo fazo postavitve fotonapetostnih elektrarn na petih svojih objektih s skupno inštalirano močjo 420 kilovatov, kar predstavlja približno dva odstotka Darsove letne porabe elektrike.
V prihodnjih letih Dars načrtuje postavitev dodatnih sončnih elektrarn, vključno z večjimi elektrarnami na degradiranih območjih ter z razširitvijo sončnih sistemov na objektih in ob avtocestnih predorih.
