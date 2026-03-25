Slovenija

Dars opozarja: Zjutraj na avtocesto in hitro cesto le, če je nujno

Ljubljana, 25. 03. 2026 13.08 pred 45 minutami 2 min branja 29

Avtor:
N.L. STA
Plužne in posipne službe v Ljubljani

Po spomladanskem vremenu bo v noči na četrtek Slovenijo zajel preobrat z vetrom in sneženjem. V četrtek zjutraj lahko marsikje pričakujemo zimske razmere. Na Darsu uporabnike avtocest in hitrih cest pozivajo, da se jutri zjutraj na pot odpravijo le, če je to nujno. Najmočneje bo snežilo v gorah ter na Notranjskem in Kočevskem. Na Primorskem bo pihala močna burja. Izdanih je več oranžnih opozoril, veljale bodo omejitve v prometu na avtocestah.

Alpam se bliža hladna fronta, ki bo Slovenijo zajela ponoči. Vpliv hladne fronte se bo v severnih krajih začel kazati že danes okoli 21. ure. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem pa se bo po polnoči krepila burja.

Zaradi napovedanega sneženja bodo že od polnoči dalje veljale nekatere omejitve za tovornjake na slovenskih avtocestah. In sicer bo v četrtek od polnoči do 9. ure veljala prepoved vožnje na primorskih avtocestah in hitrih cestah za tovorna vozila nad 7,5 tone, v enakem časovnem obdobju bo veljala tudi prepoved vstopa v Slovenijo na vseh avtocestnih prehodih s sosednjimi državami za tovorna vozila nad 7,5 tone, so sporočili iz Prometnoinformacijskega centra za državne ceste.

Pehitevanje plužnih in posipnih vozil je prepovedano.
FOTO: Dars

Ob tem pa so dodali, da če bodo vremenske razmere dopuščale, se bo promet sprostil že prej, kot je napovedano. Hkrati so izločanja za tovorni promet v tem času možna tudi na drugih odsekih avtocest. Zato voznikom priporočajo, da spremljajo tekoče prometne informacije na www.promet.si oz. uporabljajo aplikacijo Promet+

Zaradi napovedanega poslabšanja vremenskih razmer v četrtek, 26. marca 2026, od zgodnjih jutranjih ur voznike pozivamo k večji previdnosti ter rednemu spremljanju prometnih informacij. Na pot naj se odpravijo pravočasno in z ustrezno zimsko opremo, ki je v zimskih razmerah obvezna tudi po 15. marcu, opozarjajo na Darsu.

Najhuje bo med 3. in 8. uro

"Po trenutnih napovedih se bo sneženje zgodaj zjutraj in dopoldne pojavljalo na večjem delu avtocestnega omrežja. Najizrazitejše je pričakovati na primorski avtocesti med Vrhniko in Črnim Kalom, predvidoma med 3. in 8. uro. Na Primorskem se bo po polnoči krepila tudi burja. Zahtevnejše vozne razmere se pričakujejo tudi na dolenjski avtocesti na območju karteljevskega in višnjegorskega klanca ter na štajerski avtocesti čez Trojane," opozarjajo na Darsu.

Njihove posipne in plužne ekipe bodo razmere neprekinjeno spremljale ter izvajale vse potrebne ukrepe za zagotavljanje čim večje varnosti in pretočnosti prometa, so dodali. Opozarjajo tudi, da je prehitevanje plužnih in posipnih služb prepovedano.

vreme sneženje burja Dars promet avtocesta

KOMENTARJI29

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

txoxnxy
25. 03. 2026 14.08
A potem čez vikend spet ne bo goriv na pumpah ?
Odgovori
+1
1 0
Watcherman
25. 03. 2026 14.05
Kaj imate že letne pnevmatike gor phahaha?.
Odgovori
0 0
spam1
25. 03. 2026 14.02
"DARS je spet presenetil sneg" bodo jutri trdili tisti z letnimi gumami, ki bodo stali v jarku
Odgovori
+1
1 0
Moni N
25. 03. 2026 14.00
ja šit...mene je prov strah
Odgovori
+2
2 0
TheJuniKorn
25. 03. 2026 14.00
Doma naj bom?
Odgovori
+2
2 0
dededetox
25. 03. 2026 13.54
In jutri, kljub opozorilom že od ponedeljka, vsi z avtomobili po nakupih, preverit kako gre avto po snegu, na čevape v Ljubljano itd. Če ne bo šlo gladko pa pljuvat po Darsu. Smo postali zahtevni in nesramni - če so razmere kot jih predvidevajo, ostanite doma !
Odgovori
+5
5 0
TheJuniKorn
25. 03. 2026 14.00
Ne morem, morm na šiht!!!
Odgovori
+1
1 0
Watcherman
25. 03. 2026 13.52
Ni pravilno napovedano phahaha?
Odgovori
0 0
Diego14
25. 03. 2026 13.44
samo da ni Janša...
Odgovori
-4
1 5
mojcd
25. 03. 2026 13.44
stavim desno jajce, da se bo jutri nekoga resevalo v gorah
Odgovori
+4
4 0
Q..."""...Q
25. 03. 2026 13.44
Kakšen izgovor bo dars imel jutri če se napoved uresniči.A Bo morala vojska na svoje cisterene montirat še plug,a sol sploh še imamo ali je tudi ta iranska in jo primanjkuje
Odgovori
+4
4 0
jedupančpil
25. 03. 2026 13.36
tokrat bo pobelilo samo avtoceste :)))
Odgovori
+5
5 0
miran_
25. 03. 2026 13.35
Naj DARS poskrbi za pluženje in posipanje avtocest tako da bodo prevozne in varne. Tudi mi uporabniki le teh smo NUJNO morali kupiti vinjete, da jih lahko uporabljamo ne da bi ob tem dobili kazen.
Odgovori
+7
9 2
Peni Stojanović
25. 03. 2026 13.24
dobim dodaten dan dopusta ce ne grem v sluzbo ju3 ?
Odgovori
+6
9 3
Žmavc
25. 03. 2026 13.27
Ne.
Odgovori
+0
4 4
Peni Stojanović
25. 03. 2026 13.34
ja pol pa moram it dewat in se vozit po ac nej drughe
Odgovori
+3
4 1
Žmavc
25. 03. 2026 13.39
Ketne namontiri.
Odgovori
+1
2 1
Alergičen na levake
25. 03. 2026 13.19
Sneg jih tokrat ne bo presenetil samo v primeru, če ne zapade 😁😂🤣
Odgovori
+4
7 3
Žmavc
25. 03. 2026 13.18
Janša se že dogovarja z zakoncema Južno, kako bi blokirali posipanje in soljenje cest po državi. Tudi Netanjahu in Trump sta pripravljena prevzeti del krivde.
Odgovori
-6
4 10
tomahawk
25. 03. 2026 13.24
Žmavc kdo seje nemir zdej? Ti! Očitno pripadaš 🐦
Odgovori
+5
10 5
jedupančpil
25. 03. 2026 13.33
kaj vse tlaci to ubogo zemljo 🙈
Odgovori
+6
7 1
KaiC
25. 03. 2026 13.38
toma, sicer se strinjam s tabo, ampak z zadnjim delom izjave, si pokazal, da se tudi ti zatekaš k sejanju nemirov z nepotrebnimi obsodbami, blatenjem in nasploh povzdigovanjem nad sogovorca in celotno politično ideologijo.
Odgovori
+1
1 0
Žmavc
25. 03. 2026 13.40
To sem izvedel od črne kocke.
Odgovori
+0
1 1
Mihael12
25. 03. 2026 13.13
Potem se bomo pa prebudili.....v svobodi brez snega
Odgovori
-2
3 5
jedupančpil
25. 03. 2026 13.34
sem mislil, da si ze svoboden
Odgovori
0 0
