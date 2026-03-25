Dars opozarja: Zjutraj na avtocesto in hitro cesto le, če je nujno

Alpam se bliža hladna fronta, ki bo Slovenijo zajela ponoči. Vpliv hladne fronte se bo v severnih krajih začel kazati že danes okoli 21. ure. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem pa se bo po polnoči krepila burja.

Zaradi napovedanega sneženja bodo že od polnoči dalje veljale nekatere omejitve za tovornjake na slovenskih avtocestah. In sicer bo v četrtek od polnoči do 9. ure veljala prepoved vožnje na primorskih avtocestah in hitrih cestah za tovorna vozila nad 7,5 tone, v enakem časovnem obdobju bo veljala tudi prepoved vstopa v Slovenijo na vseh avtocestnih prehodih s sosednjimi državami za tovorna vozila nad 7,5 tone, so sporočili iz Prometnoinformacijskega centra za državne ceste.

Ob tem pa so dodali, da če bodo vremenske razmere dopuščale, se bo promet sprostil že prej, kot je napovedano. Hkrati so izločanja za tovorni promet v tem času možna tudi na drugih odsekih avtocest. Zato voznikom priporočajo, da spremljajo tekoče prometne informacije na www.promet.si oz. uporabljajo aplikacijo Promet+

Zaradi napovedanega poslabšanja vremenskih razmer v četrtek, 26. marca 2026, od zgodnjih jutranjih ur voznike pozivamo k večji previdnosti ter rednemu spremljanju prometnih informacij. Na pot naj se odpravijo pravočasno in z ustrezno zimsko opremo, ki je v zimskih razmerah obvezna tudi po 15. marcu, opozarjajo na Darsu.

"Po trenutnih napovedih se bo sneženje zgodaj zjutraj in dopoldne pojavljalo na večjem delu avtocestnega omrežja. Najizrazitejše je pričakovati na primorski avtocesti med Vrhniko in Črnim Kalom, predvidoma med 3. in 8. uro. Na Primorskem se bo po polnoči krepila tudi burja. Zahtevnejše vozne razmere se pričakujejo tudi na dolenjski avtocesti na območju karteljevskega in višnjegorskega klanca ter na štajerski avtocesti čez Trojane," opozarjajo na Darsu.

Njihove posipne in plužne ekipe bodo razmere neprekinjeno spremljale ter izvajale vse potrebne ukrepe za zagotavljanje čim večje varnosti in pretočnosti prometa, so dodali. Opozarjajo tudi, da je prehitevanje plužnih in posipnih služb prepovedano.