Dars opozarja: pričakujte gneče in zastoje na cestah in mejnih prehodih

Previdno vozite skozi predor Golovec na ljubljanki obvoznici, zaradi predmeta na vozišču je oviran promet proti Štajerski, sporočajo s prometno informacijskega centra.

Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Gre za 5-kilometerski zastoj. 3 kilometre dolga kolona je na podravski avtocesti pred Gruškovjem, kilometer dolga pa pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoji so tudi na cesti Šmarje - Dragonja.

Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane, Obrežje, Slovenska vas ter Gruškovje in Zgornji Leskovec.

Gneče v smeri proti turističnim krajem

Obremenjene bodo ceste iz urbanih središč proti turističnim krajem, sploh mejni prehodi s Hrvaško. Daljše čakalne dobe je tako pričakovati na večini mednarodnih mejnih prehodov z južno sosedo. Poleg mejnih prehodov v Istri jih bo največ na mejnih prehodih Gruškovje, Obrežje, Jelšane, Starod in Karavanke. Na prometnoinformacijskem centru za državne ceste že sedaj opozarjajo na praznik prihodnji teden 15. avgusta, ko bo zaradi podaljšanega vikenda močno povečan promet že v sredo.

Zaradi del bo ta konec tedna zaprta vipavska hitra cesta med razcepom Nanos in Vipavo. V času popolne zapore so obvozi urejeni preko priključka Razdrto in Vipava na vzporedno regionalno cesto.

Na štajerski avtocesti bodo do nedelje do 23. ure na odseku Šentjakob - razcep Zadobrova proti Ljubljani potekala vzdrževalna dela (popravilo udarnih jam, posedkov in mrežastih razpok vozišča). Promet bo potekal po prehitevalnem pasu. Zaradi delnega zoženja prehitevalnega pasu bo hitrost v območju zapore omejena na 60 kilometrov na uro.

Do 19. avgusta bo zaprt priključek Krtina v obe smeri. Obvoz v času popolne zapore je urejen po vzporedni državni cesti. Prevoz izrednih tovorov skozi popolno zaporo ne bo mogoč.

Med Vranskim in Šentrupertom je zaradi rušitve cestninske postaje in obnove cestišča delovna zapora, dolga približno štiri kilometre. Zapora bo odstranjena predvidoma v ponedeljek. Po tem datumu bodo dela le še na odstavnem pasu, poročajo na prometnoinformacijskem centru.