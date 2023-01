Dars pobesnel na voznike tovornjakov: 'Neodgovorno in nevarno'

Dodajajo, da ostro obsojajo neodgovorne voznike tovornih (in osebnih) vozil, ki so se na pot odpravili brez ustrezne zimske opreme, ki je na naših cestah obvezna že od 15. novembra, in kljub večdnevnim napovedim sneženja. "Takšno početje je neodgovorno in nevarno, obenem pa v primeru zdrsa za nekaj časa popolnoma ohromi promet in plužnim skupinam onemogoča pluženje ter posipanje, " so poudarili v sporočilu za javnost.

Na dveh klancih izvlekli 19 tovornjakov

Delavci Darsa so avtoceste preventivno začeli posipati že v nočnih urah, ko se je začel sneg oprijemati vozišča, pa so začeli še pluženje. Ob 4. uri zjutraj so začeli izločati tovorna vozila na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko, sledilo je izločanje na dolenjski in štajerski avtocesti. "Sneženje je bilo zelo intenzivno, ekipe so bile ves čas na terenu, vendar so zdrsi tovornih vozil, okvare in 11 prometnih nesreč vplivali na zastoje in upočasnili pluženje ter posipanje," pravijo na Darsu.

Samo na območju vrhniškega klanca so tako morali izvleči kar 12 tovornih vozil, od tega so bili trije slovenski prevozniki, devet pa tujih. Na višnjegorskem klancu pa je bilo med skupno sedmimi izvlečenimi tovornimi vozili pet domačih ter dve tuji.