Dars pojasnjuje, zakaj se je zgodil včerajšnji prometni kolaps

Kot pojasnjujejo na Darsu, so na slovenskem avtocestnem omrežju zaznali povečano število vozil, kar je vplivalo na daljše potovalne čase. Zmanjšano pretočnost na primorski avtocesti so povzročila zlasti tovorna vozila, ki so morala predčasno zapustiti Italijo zaradi tamkajšnjega praznika in omejitve prometa za tovorna vozila, pojasnjujejo. Ker je letošnji italijanski praznik padel na četrtek, so tranzitni potniki povezali praznik tudi s prihajajočim vikendom, saj so zaznali tudi povečanje osebnih vozil. Dodatno so zastoje povečali še prepoved tovornega prometa na avstrijskih avtocestah A12 in A13 ter neugodne vremenske razmere in prometna konica, naštevajo na Darsu.

Analiza včerajšnjih zastojev na primorski avtocesti pojasnjuje, zakaj je bilo stanje precej drugačno od lanskega v enakem obdobju in posledično drugačno od napovedi v našem prometnem koledarja: "Podatki kažejo na bistveno povečanje skupnega prometa, iz česar lahko sklepamo, da je prišlo do povezovanja praznika v podaljšan vikend. V Italiji je zaradi državnega praznika ob 9. uri začela veljati tudi odredba o omejitvi tovornega prometa na njihovih cestah, zaradi česar so vozniki tovornih vozil območje Italije zapuščali pred navedeno uro. Zaradi tega je bil tovorni promet bistveni višji kot na enak dan v letu 2023, ko je praznik padel na torek. Dodatno težavo je povzročila prepoved tranzitnega prometa tovornim vozilom med 11. in 22. uro na avstrijskih avtocestah A12 in A13 zaradi pomanjkanja parkirnih mest, o čemer so obveščali le lokalno javnost. Ker do družbe DARS informacija ni prišla, žal nismo mogli pravočasno obvestiti javnosti oz. uporabnikov slovenskih avtocest. V izogib takšnim situacijam je DARS avstrijski Asfinag že zaprosil, da v prihodnje tako pomembne informacije posredujejo pravočasno."

Opozorilo voznikom in napoved prometa za mesec maj

Kot opozarjajo na Darsu, na cestah pričakujemo prometno izredno intenziven mesec maj. Po nastopu prvomajskih praznikov, ki veljajo za prometno najbolj obremenjene v letu, sledi še nekaj drugih praznikov, ki v Sloveniji niso dela prosti dnevi, in sicer 9. maj - Gospodov vnebohod, 19. maj - binkošti in 30. maj - sveto Rešnje telo. Zlasti bosta prometno obremenjena praznika Gospodov vnebohod in sv. Rešnje telo, ki bosta na četrtek. To bo povzročilo mešanje turističnega in prazničnega prometa z dnevnimi migracijami oziroma dnevnimi koničnimi urami, kar bo povečalo zastoje. Povečan promet in zastoje pričakujemo tudi ob prazniku binkošti, v petek, 17. maja in ponedeljek, 20. maja.

"V času prvomajskih praznikov pričakujemo povečan promet iz notranjosti Slovenije proti turističnim središčem tako v slovenski Istri kot tudi dalje proti Hrvaški. Enako, vendar v obratni smeri je povečan promet, tudi z zastoji, pričakovati ob koncu prvomajskih praznikov proti notranjosti Slovenije," pa pravijo na PU Koper. Zastoje po izkušnjah lahko pričakujemo že na avtocesti, predvsem na območjih, kjer se izvajajo gradbena dela. Seveda pa je pričakovati zastoje tudi na območjih, kjer redno prihaja do gostitev prometa zaradi prometne infrastrukture, torej na odseku med Izolo in Lucijo, na Šmarski cesti ter pred bivšimi mejnimi prehodi z Republiko Hrvaško, dodajajo.

Na povečan promet zaradi prihajajočih praznikov in šolskih počitnic opozarjajo tudi gorenjski policisti, ki opozarjajo na povečan promet na gorenjski avtocesti iz smeri predora Karavanke proti notranjosti države. Policisti svetujejo, naj se vozniki na pot dobro pripravijo. "Po možnosti naj še pred odhodom preverijo stanje oz. gostoto prometa in v primeru zastojev izberejo alternativne poti. Pri tem moramo opozoriti, da je ceste, ki so označene le za lokalni promet, prepovedano uporabljati za izogibanje zastojem," so opozorili. Te ceste so torej namenjene lokalnemu prometu oz. tistim, ki imajo na takšnem območju cilj oz. prebivališče. "Posebej opozarjamo, naj vozniki avtodomov in daljših počitniških prikolic ne uporabljajo cest, ki niso prilagojene takšnim vozilom, saj zaradi tega lahko pride še do dodatnih zastojev," so pripomnili.

Pozorni bodite na motoriste

Vozniki avtomobilov naj bodo izjemno previdni in pozorni na motoriste, saj so motorna kolesa ozka in v prometu težje vidna. Prav tako pozivamo vse motoriste, naj hitrost vožnje prilagodijo razmeram na cesti, na območju zastojev oz. zgoščenega prometa pa vozijo še posebej skrbno. "Vsem voznikom v prihodnjih mesecih svetujemo strpno in umirjeno vožnjo ter upoštevanje vseh prometnih predpisov," so še sporočili iz PU Koper.

"Želimo si, da bi se vsak posameznik zavedal svojih ravnanj v cestnem prometu in upošteval prometne predpise. Vozite odgovorno, strpno in varno, le tako boste pripomogli k zmanjšanju števila prometnih nesreč, katerih posledice so lahko zelo hude. Z vsako prometno nesrečo pride tudi do daljših zastojev. Za volan vedno sedite trezni in z opravljenim vozniškim dovoljenjem tiste kategorije, v katero spada vozilo, ki ga vozite. Motorna vozila morajo biti v prometu registrirana!" pa sporočajo na PU Kranj.