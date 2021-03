Dars: Potresi niso vplivali na objekte na avtocestnem omrežju

Po potresu z epicentrom v bližini Petrinje, ki je decembra lani pretresel širšo regijo, je Dars pridobil strokovno mnenje o vplivu potresa na avtocestne premostitvene objekte, med katere sodijo viadukti, mostovi, nadvozi, podvozi in drugi objekti.

Čeprav so v tem mnenju, kot so zapisali na Darsu, strokovnjaki ugotovili, da potres ni vplival na objekte, so se v družbi vseeno odločili za izvedbo dodatnih izrednih pregledov. Te je izvedla družba ZAG Ljubljana, rezultati pa so po Darsovih navedbah potrdili predhodno strokovno mnenje, da potres ni imel vpliva na stanje tovrstne infrastrukture na slovenskem avtocestnem omrežju.

Na Darsu zagotavljajo, da skladno z veljavno zakonodajo redno izvajajo obdobne preglede skupno 1080 premostitvenih objektov na omrežju in na podlagi teh podatkov vsako leto izvedejo analizo njihovega stanja.

V letu 2020 so pridobili tudi posebno vozilo za pregled premostitvenih objektov, ki po njihovih pojasnilih omogoča pregled težje dostopnih elementov, kot so spodnji del prekladne konstrukcije, ležišča, stebri in drugo. Novo vozilo omogoča tudi preglede težje dostopnih mest v primeru, ko so na premostitvenem objektu nameščene protihrupne oz. protivetrne ograje.