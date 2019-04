Dars pred vikendom opozarja voznike na zapore na avtocestah

Dars je v prometnem poročilu napovedal, da bodo zaradi del v okviru odstranitve cestninske postaje za vikend zaprli odsek štajerske avtoceste med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, še posebej pa opozarjajo na delovno zaporo primorske avtoceste med Vrhniko in Ljubljano proti prestolnici, kjer pričakujejo daljše zastoje.

Na Darsu posebej opozarjajo na delovno zaporo na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, kjer bodo promet od sobote, od 3. ure zjutraj, do nedelje, do predvidoma 14. ure v uredili samo po prehitevalnem pasu. Pričakujejo daljše zastoje.

Na različnih odsekih primorske avtoceste se izvajajo dela nadgradnje jeklenih varnostnih ograj. V primeru ugodnega vremena se bodo v prihodnjem tednu izvajale tudi obnove talnih označb.

Dars je opozarja tudi, da zapira odsek avtoceste med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Odsek bo zaradi del v sklopu odstranjevanja cestninske postaje zaprt do ponedeljka zgodaj zjutraj, obvoz je urejen po vzporedni državni cesti. Od ponedeljka, 15. aprila, bo promet na delu odseka med Vranskim in Šentrupertom, kjer je združena odstranitev cestninske postaje in obnova vozišča v obeh smereh, urejen po dveh zoženih pasovih tako proti Mariboru kot proti Ljubljani. Taka prometna ureditev bo predvidoma do 6. maja 2019, nato bo promet urejen samo po polovici avtoceste, po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Dela bodo v celoti zaključena predvidoma v drugi polovici julija letos. Zaradi del bo zaprt tudi vozni pas na avtocesti med Lukovico in Krtino proti Ljubljani in sicer vse do nedelje do 23. ure.

Od nedelje do srede naslednji teden so v med 23. in 15. uro na odseku avtoceste med Krtino in Lukovico proti Mariboru predvidene zapore prehitevalnega pasu zaradi popravil vozišča. Na območju zapor pričakujejo krajše zastoje. V primeru slabega vremena se del sicer ne bodo izvajali.

Predvidoma do začetka junija letos bo popolnoma zaprt del hitre ceste med razcepom Nanos in Vipavo proti Vrtojbi, kjer bodo zgradili poskusna polja protivetrne zaščite. Promet je urejen povečini po drugi polovici hitre ceste dvosmerno, po enem pasu v vsako smer vožnje.

Predvidoma v sredini prihodnjega tedna bodo dva dneva izvajali intervencijsko krpanje posedenega vozišča na voznem in pospeševalnem pasu odseka primorske avtoceste med Črnim Kalom in Kozino proti Ljubljani. Promet iz Kopra bo potekal po prehitevalnem pasu, zaprt bo uvoz Črni Kal proti Ljubljani. Na odseku med Uncem in Postojno je promet čez viadukt Ravbarkomanda urejen dvosmerno po polovici avtoceste, po dveh zoženih pasovih v vsako smer.

