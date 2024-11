Dars pred zimo: Pripravljeni smo s soljo in sodobno tehnologijo

Opozarjajo tudi, da pozimi velja voziti enakomerno, brez sunkovitih premikov, s povečano varnostno razdaljo, zavirajo pa naj narahlo in po potrebi postopno, z večkratnim pritiskom na stopalko. Pri zimskih vožnjah pa da naj bodo vozniki pozorni na strpnost in spoštovanje cestno-prometnih predpisov, "zlasti na prepoved prehitevanja plužnih vozil, saj s tem bistveno povečamo nevarnost nesreč".

Voznikom svetujejo, naj načrtujejo pot glede na vremenske razmere ter se odpravijo na pot pred napovedanim sneženjem ali pa počakajo, da plužne ekipe očistijo vozišča glavnih prometnih smeri. "Pravočasna zimska oprema na vozilu, vključujoč ustrezne pnevmatike z zadostno globino profila in brezhibno delovanje zavor, je ključnega pomena za preprečevanje zdrsov in nesreč," so dodali.

Dars pred začetkom zimske sezone voznike opozarja na nujnost uporabe ustrezne zimske opreme. "V primeru sneženja, poledice in nizkih temperatur lahko le z ustrezno opremljenimi vozili prispevamo k varnejšemu prometu, prav tako pa pomembno zmanjšamo možnosti zastojev in nesreč," so sporočili.

Za pripravo vozil na zimo služba za upravljanje avtocest še svetuje preverjanje pnevmatik, akumulatorja in ustreznega delovanja luči. Med nujno opremo sicer v zimskem času sodijo tudi rokavice, snežna lopata, strgalo za led in dodatna odeja.

"Vozniki naj poskrbijo, da je rezervoar za gorivo napolnjen vsaj do polovice, saj bo to v primeru zastojev omogočalo gretje vozila. Upoštevajo naj daljši čas potovanja, zato naj se od doma odpravijo prej kot običajno. Pred vožnjo naj dobro očistijo vsa stekla in poskrbijo, da se z vozila ne bodo raztresali sneg, led, voda ali druge snovi. Med vožnjo v zimskih razmerah pa naj bodo zbrani, predvsem pa strpni do drugih udeležencev v prometu," so še izpostavili.

Nova oprema za zmanjševanje porabe soli in povečanje varnosti

V zimsko sezono 2024–2025 Dars vstopa z dodatnimi ukrepi za varovanje okolja in optimizacijo posipanja. Za vzdrževanje 625 kilometrov avtocest in hitrih cest, 148 kilometrov priključkov, 22 kilometrov razcepov in 51 kilometrov drugih cest imajo trenutno na zalogi približno 22.000 ton soli in 567.000 litrov raztopine kalcijevega klorida: "To bo omogočalo učinkovito posipanje in preprečevanje poledice."

"Uvedli smo tudi izboljšave s tako imenovanim tekočim soljenjem, pri katerem vozišča preventivno obdelamo s 23-odstotno raztopino natrijevega klorida. Ta metoda je dokazano cenejša, enako učinkovita, predvsem pa okolju prijaznejša, saj zmanjšuje količino soli na cestah za približno 25 odstotkov," so zapisali.

Z namenom natančnega prilagajanja posipanja glede na temperature in spremljanje stanja vozišč Dars sicer v letu 2024 uvaja tudi sodobno opremo za nadzor posipanja. Prepričani so, da bo nova tehnologija omogočala še večjo učinkovitost v porabi materialov, kar bo dodatno prispevalo k zmanjšanju okoljskega vpliva zimskega vzdrževanja avtocest in hitrih cest.