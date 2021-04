Dars prekinil pogodbo z družbo Žonta

Zadnja leta so se na slovenskih avtocestah zgodile številne nenavadne prigode, v katere je bilo vpleteno podjetje Žonta, ki je zagotavljalo odvoz pokvarjenih vozil. Proti vpletenim so padale kazenske ovadbe, Dars je dolga leta obsojal dejanja, a se ni zgodilo veliko. Z družbe Dars pa so nam danes potrdili naše informacije, da je pogodba s podjetjem Žonta prekinjena, in sicer "zaradi ponavljajočih se kršitev pogodb s strani družbe Žonta."

Kot so še sporočili, so v času pogodb s podjetjem prejeli številne pritožbe. "Vse pritožbe je družba skrbno preučila in ob izpolnitvi pogojev za odstop od pogodbe skladno z določbami pogodb in javnega poziva od pogodb na vseh sklopih tudi odstopila." Družba bo zdaj izvedla nov razpis, na katerem bodo iskali novega podizvajalca. Odvetnik družbe Žonta nam je sporočili, da bodo najprej preučili dopis družbe Dars in nanj odgovorili.

Družba Dars bo delo odstranjevanja ovir z avtocest in hitrih cest na podlagi 5a. člena Zakona o cestah organizirala skladno z določbami javnega poziva in za tiste sklope, kjer ni tretjega ponudnika, ki izpolnjuje pogoje poziva, izvedla nov javni poziv, so še sporočili z družbe.

Dolga zgodovina nenavadnih incidentov

O družbi Žonta je bilo v preteklosti več pisanja, predvsem so bili nastopajoči bralci ali gledalci, ki so opisovali nepravilnosti. Leta 2019 smo poročali, kako so celjski kriminalisti ovadili tri odgovorne osebe v družbi Žonta, ker naj bi se na Darsov javni poziv za odstranjevanje ovir z avtocest in hitrih cest prijavili s ponarejeno dokumentacijo. Samo nekaj dni kasneje smo pridobili posnetek ustavljanja vozila, ki naj bi bilo pokvarjeno.