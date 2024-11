Dars prestavil dela in odpovedal zaporo štajerske avtoceste

Dars je zaradi del za konec tedna načrtoval zaporo štajerske avtoceste v smeri Maribora in nekaterih uvozov oziroma izvozov med Vranskim in Blagovico. Zapora bi morala trajati od danes od 21. ure do ponedeljka do 5. ure zjutraj.

Ob napovedi del so na Darsu sicer napovedali, da bodo potekala neprekinjeno 24 ur v vseh vremenskih pogojih. A zaporo so zdaj preklicali. "Dela so prestavljena, promet bo potekal neovirano," so sporočili na družbenem omrežju.