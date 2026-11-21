Današnji dan je bil še zadnji sončen in topel dan letošnje jeseni. Že jutri bo deževno in hladneje. Prihaja tudi sneg, manjše količine naj bi v višje ležečih krajih zapadle že jutri.

V noči na ponedeljek meteorologi pričakujejo, da se bo meja sneženja spustila do približno 500 metrov nadmorske višine. Tako je med dežjem pričakovati tudi nekaj snega, zlasti na Kočevskem.

Po ponedeljku se bo še ohladilo. V sredo pa se bo ponovil nedeljski scenarij. "Tako da bo v noči na četrtek, pa potem še tudi v četrtek dopoldne in zjutraj, večinoma snežilo do nižin," pravi Brane Gregorčič.

V gorah bo v ponedeljek zapadlo do 15 centimetrov snega, v četrtek pa še do 25 centimetrov. Kaj pa po nižinah? "Bi znalo po nižinah 5–10 centimetrov, se pa napovedi še spreminjajo, priporočamo spremljanje v naslednjih dneh."

Pa so pristojni pripravljeni? "Ja, kot vsako leto, smo, z ljudmi, z opremo, z vsem, tako da čakamo sneg," pravijo v KPL. V pripravljenosti je 40 velikih posipalcev, 22 malih in še 150 manjših strojev. Na voljo je 650 delavcev, na zalogi pa več kot 3000 ton soli ter mešanica soli in peska.

Pravijo sicer, da je za zimsko službo največja težava prehod dežja v sneg.

Pripravljeni so tudi na Darsu. Za prevoznost avtocest bo skrbelo 338 sodelavcev s 146 tovornimi vozili.