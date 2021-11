Dars s Skytollom sklenil aneks v višini 900.000 za vzpostavitev e-vinjete

Pritožbe na državno revizijsko komisijo, ki so jih vložili neizbrani ponudniki, so zavlekle začetek izvedbe del sistema elektronske vinjete, ta pa brez skrajšanja pogodbenih rokov, ki je terjalo aneks, ne bi bila končana pravočasno.

Na Darsu so danes za STA pojasnili, da aneks ne bi bil potreben, če bi bila pogodba s Skytollom sklenjena v roku, torej najpozneje do 1. marca letos, saj bi bila dela izvedena v roku, torej do 1. decembra. Ker pa so pritožbe pred državno revizijsko komisijo podpis pogodbe zamaknile, se rok za izvedbo del podaljša.

Vlada je vzpostavitev sistema e-vinjete z zakonom predvidela 1. decembra letos, nato pa zaradi zamika sklenitve pogodbe z izbranim izvajalcem z novelo zakona določila, da se z decembrom e-vinjete uvedejo le delno. Takrat bodo na voljo samo letne e-vinjete za osebna vozila in polletne za motorna vozila, medtem ko bodo tedenske in mesečne v uporabi od februarja prihodnje leto.

V aneksu k pogodbi med Darsom in Skytollom so mejniki za izvedbo projekta – ta je sicer razdeljen na prodajni in nadzorni del sistema ter postprodukcijo oziroma vzdrževanje – določeni podrobneje, povzemajo današnje Finance. Prvi del delovanja prodajnega sistema e-vinjete ima še vedno rok 1. december, drugi del pa 1. februar 2022. Podaljšan pa je drugi del roka za produkcijsko delovanje cestninskega nadzora oziroma za vzpostavitev celotnega sistema, in sicer na 27. februar 2022.

Dars je sicer razpis za sistem e-vinjete objavil septembra lani, dobil je tri ponudbe in konec januarja letos izbral slovaški Skytoll. Vloženi so bili trije revizijski zahtevki, državna revizijska komisija je vse zavrnila, Dars pa je pogodbo s Skytollom podpisal 27. maja.

Z decembrom bo torej sistem e-vinjete stekel le delno. Elektronska letna vinjeta sicer ne bo več vezana na koledarsko leto, ampak bo veljala eno leto od izbranega datuma, ki ga bodo vozniki določili ob nakupu. Zdaj letna vinjeta velja 14 mesecev po 1. decembru. Pričakovano je, da vozniki, ki imajo letno vinjeto z letnico 2021, nove ne bodo kupili pred njenim iztekom, torej pred 31. januarjem 2022, razen denimo ob prodaji oz. nakupu novega avta.