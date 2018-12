Dars svari: vinjete kupujte zgolj na pooblaščenih prodajnih mestih

Čeprav obstoječe vinjete z letnico 2018 ostajajo v veljavi do preteka njihove veljavnosti, lahko na pooblaščenih prodajnih mestih že kupite nove vinjete z letnico 2019, ki so kovinsko rožnate barve. Cene, vrste vinjet in njihove ročnosti ostajajo nespremenjene, prav tako tudi cestninski razredi, v katere se uvrščajo vinjetna vozila.

Z današnjim dnem so na pooblaščenih prodajnih mestih na prodaj kovinsko rožnate vinjete z letnico 2019.

Letošnje vinjete so kovinsko rožnate barve. FOTO: Dars

V prodaji je devet različnih vrst vinjet: letne, mesečne in tedenske vinjete za cestninski razred 2A (osebna vozila) in 2B (kombinirana vozila) ter letne, polletne in tedenske vinjete za prvi cestninski razred (motorna kolesa). Za letno vinjeto za osebna vozila je treba še naprej odšteti 110 evrov, za mesečno 30 ter tedensko 15 evrov (cestninski razred 2A). Za kombinirana vozila bo letna vinjeta še naprej stala 220 evrov, mesečna 60 ter tedenska 30 evrov (cestninski razred 2B). Za motorna kolesa (cestninski razred 1) cena letne vinjete ostaja nespremenjena pri 55 evrih, za mesečno je treba odšteti 30 evrov, za tedensko pa 7,5 evra. Cena vinjet ostaja nespremenjena že pet let zapored.

Dars opozarja: Kupujte jih zgolj na pooblaščenih prodajnih mestih Letna vinjeta nam omogoča 14 mesecev neomejene uporabe celotnega avtocestnega omrežja, zato Dars uporabnikom naših avtocest in hitrih cest svetuje in priporoča nakup pristne vinjete na pooblaščenem prodajnem mestu po uradni ceni. Račun ter spodnji del vinjete (kupon oziroma odrezek) naj uporabniki shranijo. Z letošnjimi letnimi vinjetami se sicer lahko vozite še do vključno 31. januarja 2019. Vinjete so za vožnjo po slovenskih avtocestah in hitrih cestah obvezne od 1. julija 2008. Prve, tedaj še polletne, so bile obarvane zeleno. Za leto 2009, ko smo prvič lahko kupili tudi celoletne, pa so bile oranžne barve. Vinjeta za leto 2018 je sicer že enajsta barvna različica vinjet od njihove uvedbe. Čeprav so se osnovne barve vinjet začele po osmih letih ponavljati, pa jih kovinski pridih novega barvnega cikla jasno razlikuje od barv iz preteklih let.

Barvna paleta preteklih vinjet. FOTO: Dars