Po nesreči pri Uncu, ki je terjala tri življenja, Dars uvedel izredni nadzor

Prve ugotovitve policije po tragični prometni nesreči na primorski avtocesti so pokazale, da je voznik tovornega vozila upravičeno zapeljal v odstavno nišo in tam vozilo tudi parkiral zaradi okvare.

Uprava Darsa pa je zdaj odredila interno preveritev vseh okoliščin ter ravnanja pristojnih služb pred nesrečo in po njej, skladno s protokoli, ki jih DARS izvaja v primeru tovrstnih dogodkov.

Tovornjak naj bi v niši stal več ur, neuradno pa bi Dars moral za umik vozila poskrbeti že dopoldne, a ni.

Voznik tovornjaka je po naših informacijah Darsovemu nadzorniku, ki je pripeljal mimo, zagotovil, da je že poklical svojo avtovleko. A to ni dovoljeno. Zakon o cestah namreč določa, da lahko tovorna vozila in druga vozila težja od treh ton in pol odpelje le avtovleka, ki ima pogodbo z Darsom in to z vseh pasov avtoceste, torej tudi z odstavnih pasov in SOS niš.