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Po nesreči pri Uncu, ki je terjala tri življenja, Dars uvedel izredni nadzor

02. 09. 2026 19.45 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Rebeka Tomaduz
Prometna nesreča na primorski avtocesti, 27.8.2026

Po tragični nesreči, ki je prejšnji teden na avtocesti pri Uncu terjala tri življenja, med njimi tudi dva otroka, je Dars uvedel izredni nadzor. Preverjajo, zakaj je tovorno vozilo, v katerega je trčila nesrečna družina, v odstavni niši stalo več ur in zakaj ga ni odstranila Darsova pogodbena avtovleka, čeprav bi ga po pravilih morala. Kaj so počeli nadzorniki? Kdo bo odgovarjal?

Prve ugotovitve policije po tragični prometni nesreči na primorski avtocesti so pokazale, da je voznik tovornega vozila upravičeno zapeljal v odstavno nišo in tam vozilo tudi parkiral zaradi okvare.

Uprava Darsa pa je zdaj odredila interno preveritev vseh okoliščin ter ravnanja pristojnih služb pred nesrečo in po njej, skladno s protokoli, ki jih DARS izvaja v primeru tovrstnih dogodkov.

Tovornjak naj bi v niši stal več ur, neuradno pa bi Dars moral za umik vozila poskrbeti že dopoldne, a ni. 

Voznik tovornjaka je po naših informacijah Darsovemu nadzorniku, ki je pripeljal mimo, zagotovil, da je že poklical svojo avtovleko. A to ni dovoljeno. Zakon o cestah namreč določa, da lahko tovorna vozila in druga vozila težja od treh ton in pol odpelje le avtovleka, ki ima pogodbo z Darsom in to z vseh pasov avtoceste, torej tudi z odstavnih pasov in SOS niš.

Preberi še V hudi nesreči na primorski avtocesti umrla otroka in njuna babica

Avtovleka mora na kraj dogodka po končanem klicu, skladno s pogodbo, prispeti v največ 45 minutah. V predor Karavanke pa v največ 20 minutah.

Predsednik uprave Darsa zdaj zahteva poročilo preiskave v najkrajšem možnem času. Če bodo ugotovljene nepravilnosti, pa bodo zadevo predali policiji. Neuradno bi namreč nadzornik moral SOS nišo vse do prihoda avtovleke zavarovati.

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