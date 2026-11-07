Dars v 10 mesecih prodal za petino manj letnih vinjet

Prodaja tedenskih elektronskih vinjet se je v prvih 10 mesecih leta po podatkih Darsa zmanjšala za 3,4 odstotka na nekaj manj kot 4,96 milijona, mesečnih za 4,4 odstotka na nekaj več kot 1,79 milijona in polletnih za 4,2 odstotka na 21.934.

Kot so izpostavili na Darsu, je na zmanjšanje prodaje e-vinjet v različnem obsegu vplivalo predvsem štirimesečno podaljšanje veljavnosti letnih e-vinjet ter izločitev odsekov med Škofijami in Koprom ter med Koprom in Izolo iz sistema cestninjenja.

Vrednost spletne prodaje e-vinjet je v prvih desetih mesecih leta znašala 90,2 milijona evrov oziroma 44,2 odstotka celotne vrednosti prodaje. V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta se je vrednost spletne prodaje povečala za 6,7 odstotka, medtem ko se je delež spletne prodaje povečal za 7,3 odstotne točke, s 36,9 na 44,2 odstotka, so še zapisali na Darsu.