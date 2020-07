Dars v obnovo vipavske hitre ceste

Zaradi priprave začasne prometne ureditve bo danes od 17. ure do predvidoma nedelje zvečer zaprt odsek hitre ceste proti Ajdovščini med priključkoma Šempeter pri Gorici in Selo. Obvoz zaprtega dela hitre ceste bo urejen po vzporedni državni cesti. V smeri proti Vrtojbi (Italiji) bo promet v tem času med Selom in Vogrskim še vedno potekal po hitri cesti, vendar bo urejen samo po voznem pasu, je zapisano na spletnih straneh Darsa.

Dars namerava obnoviti skupno 13,4 kilometra smernih vozišč hitre ceste (6,7 kilometra vsake polovice hitre ceste) med Selom in Vogrskim ter priključek Vogrsko. S tem bodo obnovljeni vsi najbolj dotrajani odseki hitre ceste med Vipavo in Šempetrom pri Gorici, ki je obremenjena predvsem s tovornim prometom.

Od nedelje zvečer bo promet predvidoma deset dni še vedno potekal po obeh polovicah hitre ceste, vendar le po voznih pasovih. Nato bo Dars zaprl polovico hitre ceste med Selom in Šempetrom pri Gorici, promet bo urejen po drugi polovici hitre ceste dvosmerno, po enem prometnem pasu v vsako smer vožnje.

V času trajanja zapore polovice hitre ceste bosta zaprta tudi uvoz na hitro cesto v smeri Šempetra pri Gorici (krak B) in izvoz s hitre ceste v smeri Ljubljane (krak C). Ostala kraka, izvoz s hitre ceste v smeri Šempetra pri Gorici (krak A) in uvoz na hitro cesto v smeri Ljubljane, bosta zaprta krajše obdobje, o točnem terminu zapore bodo uporabnike pravočasno obvestili. Obvoz bo med zaporo urejen čez sosednja priključka, Šempeter pri Gorici oz. Selo.

Izvajalec del je konzorcij Kolektor CPG in CPK, pogodbena vrednost znaša 19,28 milijona evrov z DDV. Rok za izvedbo gradbenih del je 130 dni od uvedbe izvajalca v delo.

"Gre sicer za enaka obnovitvena dela, kot smo jih v minulih letih izvedli na večini hitre ceste med Vipavo in Šempetrom pri Gorici, poleg obnovitve dotrajanega vozišča bodo izvedeni tudi drugi ukrepi za večjo prometno varnost, saj bodo med drugim razširjene in podaljšane obstoječe odstavne niše, smerni vozišči hitre ceste pa bosta po koncu del ločeni z betonsko varnostno ograjo, ki zagotavlja višji nivo varovanja," so pojasnili na Darsu.

Druga dela

Na pomurski avtocesti sta zaprta izvoz in uvoz Lipovci iz smeri Lendave proti Mariboru.

Na ljubljanski vzhodni obvoznici poteka prenova predora Golovec. Skozi predor je prepovedan promet za vsa vozila nad 3,5 t v obe smeri.

Zaprta je tudi regionalna cesta Polica–Podtabor, v Podbrezjah, predvidoma do 12. avgusta. Obvoz je možen po avtocesti tudi za vozila brez vinjete, vendar samo med priključkoma Podtabor in Naklo, piše Prometnoinformacijski center.