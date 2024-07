Dars v polletju prodal za 4,8 milijona evrov več vinjet

Dars je v šestih mesecih letos prodal 836.110 letnih vinjet, kar je štiri odstotke manj kot v enakem obdobju lani. Pri tem se je prodaja letnih vinjet za motorna kolesa (razred 1) povečala za 19 odstotkov na 5082, za osebna vozila (cestninski razred 2A) se je zmanjšala za štiri odstotke na 774.558, za kombije (razred 2B) prav tako za štiri odstotke na 56.470 vinjet.

Prodaja mesečnih vinjet se je v šestih mesecih zmanjšala za tri odstotke na 624.256. Prodaja mesečnih vinjet za osebna vozila je bila s 586.703 nižja za tri odstotke, za kombije pa se je povečala za pet odstotkov na 37.553, so za STA povedali na Darsu.

Prodaja polletnih vinjet je bila v obsegu 18.714 vinjet višja za štiri odstotke. Prodaja tedenskih vinjet se je medtem povečala za tri odstotke na 2.279.495. Najbolj, za šest odstotkov, se je povečala prodaja tedenskih vinjet za kombije (151.099), za osebna vozila se je povečala za tri odstotke na 2.099.046, za motorna kolesa pa je padla za tri odstotke na 29.350.

Cestninski nadzorniki Darsa so do konca junija zaradi neuporabe ali nepravilne uporabe vinjete izdali 33.960 plačilnih nalogov, medtem ko so jih v enakem lanskem obdobju 26.376.