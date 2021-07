Dars v preplastitev odseka kraške avtoceste med Gabrkom in Fernetiči

Na tem odseku bo najprej zaprto smerno vozišče avtoceste proti Sežani oziroma Italiji. Promet bo predvidoma do 5. septembra potekal dvosmerno po drugi polovici avtoceste, zaprta bosta priključka Sežana vzhod v smeri Italije in Fernetiči v smeri Ljubljane. Nato bodo zaprli drugo polovico avtoceste in promet preusmerili na obnovljeno polovico, kjer bo do začetka oktobra potekal dvosmerno, prav tako po enem pasu v vsako smer vožnje.

Obnova avtoceste med razcepom Gabrk in Fernetiči obsega preplastitev 5,2 kilometra cestišča iz smeri Ljubljane oziroma Kopra proti Sežani oziroma Italiji ter preplastitev ali tankoplastno prevleko 11,5 kilometra cestišča na avtocesti v nasprotni smeri. Obnovljeni bodo tudi posamezni kraki avtocestnega priključka Sežana vzhod. Dela, ocenjena na 7,8 milijona evrov, izvaja konzorcij podjetij CPK in Kolektor CPG.

Dars je sicer v tem mesecu začel tudi z obnovo delov dolenjske in pomurske avtoceste. Na dolenjski avtocesti družba CGP obnavlja del med Brežicami in Obrežjem, kjer promet poteka po polovici avtoceste, tamkajšnja priključka na avtocesto sta izmenično zaprta, zaprto je tudi počivališče Čatež proti Ljubljani. Dela na 22,1 kilometra cestišča so ocenjena na 11,7 milijona evrov, končala pa naj bi se v prvi polovici novembra.

Obsežnejša prenova poteka tudi na pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Mursko Soboto. Tam sta do 20. avgusta v obeh smereh zaprta prehitevalna pasova, promet poteka po voznih pasovih, nato pa bo promet potekal dvosmerno po polovici avtoceste, po enem pasu v vsako smer vožnje. Dela, ki jih za 12,7 milijona evrov izvaja konzorcij podjetij Pomgrad in VOC Celje, naj bi končali predvidoma do 7. novembra.