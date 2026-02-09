Naslovnica
Slovenija

Dars v začetku meseca preprečil kibernetski napad

Ljubljana, 09. 02. 2026 12.19 pred 1 uro 1 min branja 10

Avtor:
STA D.L.
Darsov nadzorni center

Varnostni sistemi Darsa so 3. februarja zaznali in uspešno preprečili kibernetski napad, so potrdili v družbi. Po potrditvi, da ne gre za lažni alarm, so dogodek prijavili nacionalnemu odzivnemu centru SI-CERT. Kot so še zagotovili, delovanje Darsa ni bilo moteno ali ogroženo, prav tako niso bili ogroženi podatki.

Darsov nadzorni center
Darsov nadzorni center
FOTO: Miro Majcen

Na Darsu so pojasnili, da preiskava dogodka še poteka, zato več informacij trenutno ne morejo posredovati. Se pa v družbi, kot so še navedli, kibernetskih tveganj zavedajo.

Kibernetski napadi na podjetja sicer postajajo vse pogostejši. Nedavno so kibernetski varnostni incident, ki je v omejenem obsegu prizadel del njihovega informacijskega okolja, zaznali v največjem slovenskem veletrgovcu s plinom Geoplin. Kot so konec januarja pojasnili v družbi, so nemudoma izvedli vse predvidene zaščitne ukrepe in začeli forenzično preiskavo, o incidentu pa obvestili tudi policijo.

Slovenska podjetja so sicer ob zavedanju, da bo takih napadov vse več, že pred časom začela krepiti kibernetsko varnost, posebno pozornost namenjajo izobraževanju in ozaveščanju zaposlenih. Določene dodatne obveznosti je zanje prinesel tudi lani sprejet novi zakon o informacijski varnosti.

Dars kibernetski napad SI-CERT varnost podatki

'V Štepanjskem naselju primanjkuje skoraj tisoč parkirnih mest'

Del ajdovskega pokopališča bo namenjen pripadnikom muslimanske vere

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
09. 02. 2026 13.39
Če bi vas hotl hekat bi vas do konca. Sicer pa res niste ogroženi, saj ne delate nič.
Odgovori
+1
1 0
Levi so barabe
09. 02. 2026 13.14
Vlada dela dobro lol
Odgovori
-2
1 3
Groucho Marx
09. 02. 2026 13.02
A to je prišel mail od saudijskega princa s ponudbo za 100 milijonov?
Odgovori
+2
2 0
Bad Minton
09. 02. 2026 13.33
Verjetno en odvetnik, ki ne ve kam bi dal miljone od nekega mrtvega "prednika"....
Odgovori
0 0
3320.
09. 02. 2026 12.54
Krivi bodo rusi, pa če je res al pa ne.
Odgovori
+1
4 3
dark Cat
09. 02. 2026 12.44
ziher Rusi
Odgovori
+2
4 2
jedupančpil
09. 02. 2026 12.42
krneki :)))
Odgovori
+4
4 0
tornadotex
09. 02. 2026 12.35
Ruski packi...
Odgovori
+1
5 4
Slash
09. 02. 2026 12.35
Bravo Dars! Drugače bi bila lahko katastrofa !
Odgovori
+0
3 3
perlhelp
09. 02. 2026 12.51
Asfalt bi se stopu :D
Odgovori
+7
7 0
