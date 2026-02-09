Dars v začetku meseca preprečil kibernetski napad

Na Darsu so pojasnili, da preiskava dogodka še poteka, zato več informacij trenutno ne morejo posredovati. Se pa v družbi, kot so še navedli, kibernetskih tveganj zavedajo.

Kibernetski napadi na podjetja sicer postajajo vse pogostejši. Nedavno so kibernetski varnostni incident, ki je v omejenem obsegu prizadel del njihovega informacijskega okolja, zaznali v največjem slovenskem veletrgovcu s plinom Geoplin. Kot so konec januarja pojasnili v družbi, so nemudoma izvedli vse predvidene zaščitne ukrepe in začeli forenzično preiskavo, o incidentu pa obvestili tudi policijo.

Slovenska podjetja so sicer ob zavedanju, da bo takih napadov vse več, že pred časom začela krepiti kibernetsko varnost, posebno pozornost namenjajo izobraževanju in ozaveščanju zaposlenih. Določene dodatne obveznosti je zanje prinesel tudi lani sprejet novi zakon o informacijski varnosti.