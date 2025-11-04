Svetli način
Slovenija

Dars z dodatnimi pojasnili glede vinjet: ključen je 1. december

Ljubljana, 04. 11. 2025 10.51 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , U.Z.
Komentarji
44

Dars je objavil dodatna pojasnila glede štirimesečnega podaljšanja letnih vinjet, ki so ga na vladni predlog prek posebnega interventnega zakona potrdili poslanci. Na Darsu posebej izpostavljajo, da bodo letne vinjete, ki bodo kupljene ali začele veljati 2. decembra letos ali pozneje, še naprej veljale le 12 mesecev.

Interventno podaljšanje veljavnosti letnih vinjet so v vladi in koaliciji označili kot neke vrste nadomestilo ljudem za potrpljenje v času slabše pretočnosti na avtocestah zaradi številnih del, v opoziciji pa v njem vidijo predvolilni bonbonček.

Preberi še Poslanci dali zeleno luč, vinjete bodo veljale štiri mesece dlje

Na Darsu poudarjajo, da se ukrep dotika letnih vinjet, ki bodo vključno s 1. decembrom letos še vedno veljale. Te podaljšuje za štiri mesece od dneva, ko bi sicer potekla njihova veljavnost.

Letne vinjete, ki bodo kupljene ali začele veljati 2. decembra ali pozneje, pa bodo še naprej veljale 12 mesecev, in ne 16 mesecev.

Vinjeta, ki je začela veljati 4. februarja 2025 in bi potekla 4. februarja 2026, bo tako zaradi ukrepa veljala do 4. junija 2026. Vinjeta, ki je začela veljati 13. novembra 2024 in poteče 13. novembra 2025, pa ni vključena v podaljšanje, zato bo po slednjem datumu uporaba cestninskih cest brez nove vinjete pomenila prekršek, ponazarja Dars.

Tedenske, mesečne in polletne vinjete so iz ukrepa povsem izvzete.

Podaljšanje bo izvedel Dars samodejno, zato ni treba voznikom storiti ničesar.

Vinjete
Vinjete FOTO: Aljoša Kravanja

Od 2. decembra bo v orodju za preverjanje veljavnosti vinjet na spletni strani Darsa upoštevano in navedeno tudi podaljšanje veljavnosti. Na ta način bodo vključene tudi vinjete, kupljene ali z začetkom veljave do 1. decembra letos.

Na potrdilu o nakupu bo medtem še vedno prikazan originalni datum poteka veljavnosti, saj gre za letno vinjeto. Podaljšanje za dodatne štiri mesece je namreč enkraten ukrep.

Kupci letnih vinjet, ki so si že uredili prejemanje sistemskih obvestil o poteku njihove veljavnosti, bodo opomnike prejeli skladno z izbranimi nastavitvami, vendar pa pred potekom nove, podaljšane veljavnosti.

Vsem ostalim uporabnikom na Darsu svetujejo, da si zabeležijo nov datum poteka veljavnosti ali se registrirajo prek spletne trgovine za vinjete, dodajo kupljeno vinjeto v svoj uporabniški račun in nastavijo opomnik, ki ga lahko prejmejo na svoj elektronski naslov ali izbrano mobilno telefonsko številko.

Pri vračilu sorazmernega dela vrednosti vinjete ni sprememb. Za vinjete, katerih veljavnost je podaljšana, vračilo sorazmernega dela njihove vrednosti za čas podaljšanja ni mogoče. To pomeni, da je vračilo sorazmernega dela vrednosti možno le za prvotnih 12 mesecev od začetka veljavnosti vinjete, še pojasnjujejo na Darsu.

Za pomoč se lahko uporabniki obrnejo tudi na klicni center za cestninjenje na številki 01 518 8 350, ki je dosegljiv 24 ur na dan, vse dni v tednu.

dars vinjete podaljšanje pojasnila
Naslednji članek

Prihodnji dnevi bodo v znamenju temperaturnega obrata

KOMENTARJI (44)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vera in Bog
04. 11. 2025 12.42
Kaj bo z nami če Golob spet zmaga. Ledena doba demokracije :)
ODGOVORI
0 0
Vera in Bog
04. 11. 2025 12.39
Hvala potem pa spet novi davki?
ODGOVORI
0 0
Slash
04. 11. 2025 12.38
+2
To pa so Golobuče!
ODGOVORI
2 0
ligison
04. 11. 2025 12.25
+2
brez veze neki komplicirajo tile nasi vladarji, dajte rajš pocenit naslednjo vinjeto ki jo kupiš
ODGOVORI
2 0
komentator112
04. 11. 2025 12.23
-1
Se pravi kupim tedensko vinjeto, ki velja 1.12. in velja do 31.3.??
ODGOVORI
2 3
txoxnxy
04. 11. 2025 12.23
+1
A bodo od 1 decembra potem vse ceste z vinjeto zaprte za 4 mesece ?
ODGOVORI
1 0
frenk7
04. 11. 2025 12.20
-5
Vlada Roberta Goloba je pravi balzam po dveh letih janšizma, ko je pacientova vlada vladala z odloki, kršila zakonodajo, ustavo, človekove pravice, pretepala ljudi, ki so brali ustavo, nas zapirala v stanovanja, ki je koruptivno nabavljala zaščitno opremo, farški fantje so pa vse to odobravali in financirali svoj inštitut.
ODGOVORI
1 6
komentator112
04. 11. 2025 12.23
+4
Kakšen bivol si pa ti?!😂😂
ODGOVORI
4 0
Ve?ni optimist
04. 11. 2025 12.27
+2
frenk: saj bo, ... malo te možgančeki jezijo, ... boš videl, sprehodi, lepe misli, dobra dejanja ... v nekaj mesecih bo bolje
ODGOVORI
2 0
Mean Cat
04. 11. 2025 12.17
+3
zanimivo kako DARS nic ne nasprotuje temu podaljšanju
ODGOVORI
5 2
mali.mato
04. 11. 2025 12.19
+1
Je pač depolitiziran.
ODGOVORI
2 1
boslo
04. 11. 2025 12.37
Ni finančnih učinkov
ODGOVORI
0 0
Ve?ni optimist
04. 11. 2025 12.13
+5
Tudi tukaj, kot vseposod imajo dobro računico, ... največ prodanih vinjet je v decembru in zato tudi ne velja za decembrski nakup, .... pokvarjeno, ... Kaj se oni kaj manj vozi ko kupi vinjeto decembra ali kako si oni to razlagajo, .... Najbolj pokvarjeno preračunljiva vlada vseh vlad, kar smo jih imeli, .... VOLITVE bodo pokazale njijov pravi obraz, ....
ODGOVORI
6 1
frenk7
04. 11. 2025 12.13
-8
Velika večina Slovencev je srečna, ker se je znebila pacienta na oblasti in farških v vladi,... to je nekaj, kar se ne da izmeriti z denarjem, to je neprecenljivo.
ODGOVORI
2 10
frenk7
04. 11. 2025 12.12
-5
Samo, da pri nas ne vlada več klerojanšizem, to je sds in njena podpornica nsi, …. vse drugo bomo z veseljem sprejeli in preživeli…. V S(s)vobodi se imamo prav lepo.
ODGOVORI
2 7
Groucho Marx
04. 11. 2025 12.22
+3
Zaenkrat se še imate... v janšizmu bo pa treba začeti delat, a veš peresna frenkica.
ODGOVORI
3 0
Ve?ni optimist
04. 11. 2025 12.24
+3
revše: moj dober predlog je tebi, .... da se odzoveš akciji: "svoboda 30", ali "svoboda 50" na znano številko, ... pa zapleši
ODGOVORI
3 0
frenk7
04. 11. 2025 12.11
-7
samo takrat, ko vlada Janez Janša, oblast pretepa in z vodnimi topovi šprica svoje državljane. To se je zgodilo v času druge Janševe vlade leta 2013, nato pa zopet v času tretje Janševe vlade 2020–2022.
ODGOVORI
1 8
Ve?ni optimist
04. 11. 2025 12.23
+3
revše: pa upam, da bo kriminalce šprical tudi v 2026
ODGOVORI
3 0
frenk7
04. 11. 2025 12.11
-5
Bonboni aktualne vlade imajo vsaj normalen okus,..... janšistični bonboni imajo okus po solzivcu, četi pa se tudi pendrek na šimbasu.
ODGOVORI
2 7
frenk7
04. 11. 2025 12.13
-5
.. čuti pa se pendrek....
ODGOVORI
1 6
Bolfenk2
04. 11. 2025 12.02
+13
Spet prevara voznikov s strani golobnjaka. Radi delijo bombončke na tuj račun. Ko bodo volitve mimo se bo vinjeta pač podražila za 30%. Vsak bombonček se enkrat plača.
ODGOVORI
14 1
frenk7
04. 11. 2025 12.08
-11
Ne bo se podražila, ker ne bo po volitvah vladal janšizem, ampak Svoboda,.... cena vinjete ostaja, kot so obljubili.
ODGOVORI
0 11
Ve?ni optimist
04. 11. 2025 12.15
+7
frenk: si me nasmejal, ..... SO OBLJUBILI, ha, ha, ha, ... revež, še kuj te vozijo
ODGOVORI
7 0
NeXadileC
04. 11. 2025 12.00
+5
Če je to pojasnitev, potem ni dobro.
ODGOVORI
6 1
NeXadileC
04. 11. 2025 11.59
+3
Vedno zakomplicirate...
ODGOVORI
3 0
kekec9999
04. 11. 2025 11.57
+10
Tele ne volim tudi , če mi podaljšajo za 4 leta..... do sedaj so mi pobrali za cel pok vinjet.
ODGOVORI
11 1
deny-p
04. 11. 2025 11.56
+6
Joj sama zmešnjava.... Torej, če sem kupil vinjeto 16.3.2025, mi velja do 16. 7. 2026 al kako??? Zakaj ne bi raje znižali ceno???
ODGOVORI
7 1
kekec9999
04. 11. 2025 11.59
+7
Si od teh pričakoval kaj drugega.
ODGOVORI
8 1
boslo
04. 11. 2025 11.52
+8
Nobenih razlik v denarnici rednih kupcev letnih vinjet. Pošteno bi bilo, da znižajo ceno letne vinjete, vse ostalo je farbanje naroda
ODGOVORI
9 1
kajpati
04. 11. 2025 11.46
-1
Torej, podaljsanje mi velja do 4.6. 26. Naslednji dan kupim vinjeto in mi velja do 4.2.27. Torej ne 1 leto?
ODGOVORI
1 2
proofreader
04. 11. 2025 11.48
+2
Velja do 4.6.27.
ODGOVORI
2 0
