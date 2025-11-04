Dars z dodatnimi pojasnili glede vinjet: ključen je 1. december

Interventno podaljšanje veljavnosti letnih vinjet so v vladi in koaliciji označili kot neke vrste nadomestilo ljudem za potrpljenje v času slabše pretočnosti na avtocestah zaradi številnih del, v opoziciji pa v njem vidijo predvolilni bonbonček.

Na Darsu poudarjajo, da se ukrep dotika letnih vinjet, ki bodo vključno s 1. decembrom letos še vedno veljale. Te podaljšuje za štiri mesece od dneva, ko bi sicer potekla njihova veljavnost.

Letne vinjete, ki bodo kupljene ali začele veljati 2. decembra ali pozneje, pa bodo še naprej veljale 12 mesecev, in ne 16 mesecev.

Vinjeta, ki je začela veljati 4. februarja 2025 in bi potekla 4. februarja 2026, bo tako zaradi ukrepa veljala do 4. junija 2026. Vinjeta, ki je začela veljati 13. novembra 2024 in poteče 13. novembra 2025, pa ni vključena v podaljšanje, zato bo po slednjem datumu uporaba cestninskih cest brez nove vinjete pomenila prekršek, ponazarja Dars.

Tedenske, mesečne in polletne vinjete so iz ukrepa povsem izvzete.

Podaljšanje bo izvedel Dars samodejno, zato ni treba voznikom storiti ničesar.