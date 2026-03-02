DARS z novo aplikacijo za hitro preverjanje veljavnosti vinjet

Aplikacija je brezplačno na voljo v trgovini Google Play in trenutno deluje na napravah z operacijskim sistemom Android, v kratkem pa bo dostopna tudi uporabnikom iPhonov.
In kako se aplikacija uporablja? "Po namestitvi in zagonu se odpre začetni zaslon za preverjanje veljavnosti. Uporabniki lahko veljavnost preverijo na dva načina: s skeniranjem registrske tablice ali z vnosom registrske označbe," pojasnjujejo.
Ker je aplikacija za zdaj na voljo le v slovenskem jeziku, je kot privzeta država samodejno izbrana Slovenija. Pri skeniranju uporabnik izbere možnost 'Skeniraj registrsko označbo', kamero usmeri v registrsko tablico (sprednjo ali zadnjo) ter potrdi zajem. Aplikacija samodejno prepozna registrsko številko in po potrditvi prikaže podatke o veljavnosti e-vinjete, vrsti vinjete ter obdobju njene veljavnosti. Izmenjani podatki se sproti brišejo, pojasnjujejo.
Če vozilo nima veljavne e-vinjete, aplikacija uporabnika opozori in ga usmeri k nakupu. Nakup znotraj aplikacije ni mogoč, zato priporočamo nakup prek uradne spletne trgovine družbe DARS, kjer so e-vinjete na voljo po uradnih cenah in brez dodatnih provizij. Registrirani uporabniki si lahko na tej spletni strani nastavijo tudi opomnik o poteku veljavnosti e-vinjete, še dodajajo.
