Slovenija

DARS z novo aplikacijo za hitro preverjanje veljavnosti vinjet

Ljubljana, 02. 03. 2026 13.19 pred 1 uro 1 min branja 9

Avtor:
M.V.
Uporaba aplikacije eVinjeta

V družbi DARS so predstavili novo mobilno aplikacijo eVinjeta, namenjeno enostavnemu in hitremu preverjanju veljavnosti elektronske vinjete. Uporabniki lahko z aplikacijo fotografirajo registrsko tablico vozila, aplikacija pa prikaže, ali je e-vinjeta veljavna in do kdaj velja. S takšnim preverjanjem pred vključitvijo na avtocestno omrežje se vozniki lahko izognejo nevšečnostim zaradi vožnje brez veljavne e-vinjete, so sporočili iz družbe.

Aplikacija je brezplačno na voljo v trgovini Google Play in trenutno deluje na napravah z operacijskim sistemom Android, v kratkem pa bo dostopna tudi uporabnikom iPhonov.

Uporaba aplikacije eVinjeta
Uporaba aplikacije eVinjeta
FOTO: Dars

In kako se aplikacija uporablja? "Po namestitvi in zagonu se odpre začetni zaslon za preverjanje veljavnosti. Uporabniki lahko veljavnost preverijo na dva načina: s skeniranjem registrske tablice ali z vnosom registrske označbe," pojasnjujejo.

Ker je aplikacija za zdaj na voljo le v slovenskem jeziku, je kot privzeta država samodejno izbrana Slovenija. Pri skeniranju uporabnik izbere možnost 'Skeniraj registrsko označbo', kamero usmeri v registrsko tablico (sprednjo ali zadnjo) ter potrdi zajem. Aplikacija samodejno prepozna registrsko številko in po potrditvi prikaže podatke o veljavnosti e-vinjete, vrsti vinjete ter obdobju njene veljavnosti. Izmenjani podatki se sproti brišejo, pojasnjujejo.

Če vozilo nima veljavne e-vinjete, aplikacija uporabnika opozori in ga usmeri k nakupu. Nakup znotraj aplikacije ni mogoč, zato priporočamo nakup prek uradne spletne trgovine družbe DARS, kjer so e-vinjete na voljo po uradnih cenah in brez dodatnih provizij. Registrirani uporabniki si lahko na tej spletni strani nastavijo tudi opomnik o poteku veljavnosti e-vinjete, še dodajajo.

evinjeta dars skeniranje

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medŠihtom
02. 03. 2026 14.32
se pravi lahko preveriš kir sosed nima za vinjeto? kaj pa varovane zasebnosti ?
Odgovori
-1
0 1
4krogci
02. 03. 2026 14.28
spet vrzen dnar proc! Naj nardijo raje aplikacijo po sistemu ASFINAGa...imas vse v njej, vinjeto, zastoje, vnaprej kupis za cestnino po odsekih...in za konec se avtomatsko trganje ko zapeljes cez cestninsko za Karavanke.....na nasi strani pa odprta ena kucica...pa se v njej se osebi neda delat in imas vrste za brezpotrebe, ko bi lahko deloval sistem avtomatsko z branjem tablce!
Odgovori
+0
1 1
samodavki
02. 03. 2026 14.16
denar vržen stran, mi pa to plačujemo, sramota
Odgovori
-1
0 1
Artechh
02. 03. 2026 14.09
Naj se kraja tablic začne
Odgovori
-1
0 1
Jaz pa ti
02. 03. 2026 14.03
Aplikacija ne dela, skeniraš registracijo pa ne more preveriti, ročni vnos pa zaradi napake nalaganja držav, ni mogoč.
Odgovori
+2
2 0
server
02. 03. 2026 14.02
Meni je pa DARS poslal na mail obvestilo, da mi vinjeta poteče v marcu, čeprav mi v resnici poteče čez štiri mesece! A ne morejo izbrisat starih podatkov?!
Odgovori
0 0
ibasumik
02. 03. 2026 13.53
kaj pa GPDR? jaz npr. nočem, da vsak k.. ve, kdaj mi poteče vinjeta. To je oseben podatek.
Odgovori
+1
2 1
Artechh
02. 03. 2026 14.09
Bojo vidl da se brez voziš 😂
Odgovori
+1
1 0
mojito88521
02. 03. 2026 14.14
To lahko že sedaj vsak preveri, če vpiše registrsko na spletno stran.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
