Dars še z vlogo za širitev primorske avtoceste pred Ljubljano v šestpasovnico

Dars je ministrstvo za okolje, prostor in energijo zaprosil za okoljevarstveno soglasje za širitev primorske avtoceste med Ljubljano in Vrhniko v šestpasovnico. Pred mesecem so enako vlogo oddali tudi za širitev štajerske avtoceste med Ljubljano in Domžalami, je danes prek Twitterja sporočil upravljavec avtocest v Sloveniji.