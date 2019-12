Dars za gradnjo druge cevi karavanškega predora izbral turški Cengiz

Poleg turškega gradbinca Cengiz, ki je oddal najnižjo ponudbo v vrednosti 99,6 milijona evrov, sta bila na današnja pogajanja z Darsom vabljena konzorcij podjetij Kolektor CGP, Riko in turški Yapi Merkezi ter konzorcij podjetij Implenia Avstrija, Implenia Švica in CGP Novo mesto.

Na odločitev o izbiri bo sicer možna še zadnja pritožba, a tudi če do nje pride, Dars računa, da bo izbranega gradbinca v delo uvedel najpozneje marca prihodnje leto. Z njihovo odločitvijo se bo v drugi polovici meseca seznanil tudi nadzorni svet.

Že dan pred pogajanji je direktor podjetja Utku Gök izrazil prepričanje, da bodo zagotovo izbrani prav oni, saj imajo "najboljše reference, znanje in ceno". Napovedal je tudi sodelovanje s slovenskimi podjetji.

Izvajalca gradnje druge cevi karavanškega predora je Dars začel iskati decembra 2017, a so pritožbe oddajo naročila močno zavlekle.

Z vlaganjem pritožb se je zamaknila tudi sama gradnja druge cevi, katere začetek je bil predviden sredi lanskega leta. Medtem je gradnja avstrijske strani predora stekla že septembra lani. Sama gradnja naj bi sicer trajala pet let. Na Darsu so pojasnili, da se bodo po podpisu pogodbe z izvajalcem, kar bi se lahko zgodilo okoli novega leta, sestali z avstrijskimi kolegi in pregledali časovnico projekta.