Dars za zatipkane e-vinjete ne bo več izdajal glob in opominov

Če ste se pri nakupu e-vinjete zatipkali, zamenjali črko ali številko, vam je lahko Dars do zdaj izdal globo 300 evrov ali pa opomin.

Odslej pa se tovrstne napake ne bodo več kaznovale po prekrškovnem postopku, poroča Dnevnik. Že zdaj se je namreč dogajalo, da so vozniki na sodišču dosegli, da se je globa spremenila v opomin, vrhovno sodišče pa je nazadnje sprejelo mnenje, da v primeru očitne napake pri nakupu vinjete ne gre niti za prekršek.

Dars je za Dnevnik pojasnil, da navedeno sodbo upoštevajo, zato v tovrstnih primerih ne izrekajo več opozoril in opominov, temveč postopke ustavljajo. Ob tem so sicer za časnik zatrdili, da že od leta 2023 v primerih, ko je šlo za očitno napako, praviloma niso izrekali glob, ampak le opomine.