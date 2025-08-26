Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Dars za zatipkane e-vinjete ne bo več izdajal glob in opominov

Ljubljana, 26. 08. 2025 10.39 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.S.
Komentarji
12

Po tem, ko je vrhovno sodišče odločilo, da v primeru očitne napake ob nakupu elektronske vinjete ne gre niti za prekršek, so se v Darsu odločili, da voznikom ne bodo več izdajali glob oz. opominov.

Če ste se pri nakupu e-vinjete zatipkali, zamenjali črko ali številko, vam je lahko Dars do zdaj izdal globo 300 evrov ali pa opomin. 

Odslej pa se tovrstne napake ne bodo več kaznovale po prekrškovnem postopku, poroča Dnevnik. Že zdaj se je namreč dogajalo, da so vozniki na sodišču dosegli, da se je globa spremenila v opomin, vrhovno sodišče pa je nazadnje sprejelo mnenje, da v primeru očitne napake pri nakupu vinjete ne gre niti za prekršek. 

Dars je za Dnevnik pojasnil, da navedeno sodbo upoštevajo, zato v tovrstnih primerih ne izrekajo več opozoril in opominov, temveč postopke ustavljajo. Ob tem so sicer za časnik zatrdili, da že od leta 2023 v primerih, ko je šlo za očitno napako, praviloma niso izrekali glob, ampak le opomine. 

Ljubljanska obvoznica.
Ljubljanska obvoznica. FOTO: Aljoša Kravanja

Ob tem sicer opozarjajo, da se sodba nanaša le na prekrškovni postopek, torej na izdani plačilni nalog, ne pa na zaračunavanje cestnine oziroma na prodajo vinjet. To v praksi pomeni, da bodo voznikom, ki se bodo po avtocesti vozili z vinjeto z napačnimi podatki, še vedno zaračunavali cestnino v obliki tedenske vinjete, in to vsakič, ko jih bodo zalotili, še poroča Dnevnik. 

dars e-vinjeta globa
Naslednji članek

'Smrt hudo bolnega na hodniku in vsem na očeh postaja nova normalnost'

Naslednji članek

Vse več nezakonitih kampov: 'Travniki se spreminjajo v šotorišča'

KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Yon Dan
26. 08. 2025 12.50
Ker to ni več avtocesta, bi vinjeta morala odpasti, ali biti simboličnih 5€. Sedaj je to navadna kraja denarja ljudem.
ODGOVORI
0 0
Pajo_36
26. 08. 2025 12.46
Ne znate ene tablce vnet v sistem? A vi resno? Končno smo se rešil pred leti unega velelogičnega pobiranja cestnin kr nek sred avtocest, ne na izhodih, tako kot delajo na Hrvaškem recimo, dobimo končno vinjete in je cela drama zarad šlampastih nepismenih ljudi? Nič čudnega, da vzgajate svoje otroke v totalne nepismene da ne rečem kaj,če ste sami taki ! A pravdat se pa znajo, a vnest tablco pa ne??
ODGOVORI
0 0
Chrome
26. 08. 2025 12.07
+1
(Ne)natančnost je lepa čednost. Jaz bi pa pustil kazni, ker je nekdo šlampast in ne preveri se bodo pa sedaj drugi pobijali s tem in popravljali. Za menoj ko je učiteljica popravila je bil kolac 🤣.
ODGOVORI
1 0
Artechh
26. 08. 2025 12.05
+0
Jutri grem tablico zamenjati za drug avto. Sam 1 znak se bo razlikoval. Pač typo
ODGOVORI
1 1
Blue Dream
26. 08. 2025 11.57
+0
Darsiči farsiči
ODGOVORI
1 1
mertseger
26. 08. 2025 11.54
+3
Se pravi so do leta 2023 nezakonito kradli.
ODGOVORI
3 0
Mambo
26. 08. 2025 12.35
Kdaj pa se zakonito krade?
ODGOVORI
0 0
Primula1
26. 08. 2025 11.51
+4
A bo tista gospa Branka, ki je vodja cestninskega nadzora zaradi te nezakonitosti odstopila mogoče?! Bo zoper njo podana kazenska ovadba?!
ODGOVORI
4 0
štajerc65
26. 08. 2025 11.49
+5
To kar počne DARS na naših AC z Alenko v ozadju ni več normalno. Drugo leto zastonj vinjete za rezidente RS kaj vse prestaja o to poletje. To bi bilo edino pošteno.
ODGOVORI
5 0
Artechh
26. 08. 2025 12.08
Drugo leto bo še slabi. Če nau krize
ODGOVORI
0 0
Potouceni kramoh
26. 08. 2025 11.47
+7
Dars in promet ministrantka Alenka sta dolžna plačati uporabnikom naših AC odškodnine za materialno in psihično škodo, povzročeno z dolgotrajnim čakanjem v mrazu in vročini.Kapi in podhladitve so huda stvar da o pravočasnem pretoku blaga ne govorimo.
ODGOVORI
7 0
Primula1
26. 08. 2025 11.41
+1
Šalabajzarji! Od vlade pričakujem, da pripravi zakon (podobno kot za covid), s katerim bo popravil škodo, ki so jo neupravičeno in nezakonito povzročili. Zakon naj od Darsa zahteva razveljavitev neupravičeno plačanih glob in vračilo glob v enakem znesku z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
ODGOVORI
3 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1137