70 milijonov za 16-kilometrski odsek med Markovci in Ormožem

Izvajalec je s pripravljalnimi deli sicer začel konec avgusta letos. Trenutno največ gradbenih aktivnosti poteka na dostopu do viadukta Sejanca in pri dokončanju del na viaduktu, da bo ta omogočil gradbiščni promet oziroma dovoz nasipnega materiala od viadukta Sejanca proti kanalu Formin (most prek kanala Formin bo sicer najzahtevnejši objekt na celotni trasi dvopasovne ceste). V prvem delu gradnje se bodo izvajala dela na območju odseka Gorišnica–Ormož, mostu prek kanala Formin in drugih premostitvenih objektih. V nadaljevanju gradnje pa bo večja intenzivnost na odseku Markovci–Gorišnica in na zaključevanju del celotnega odseka.

Gradbišče si je v družbi predstavnikov Darsa danes ogledala tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Član uprave družbe Dars David Skornšek je poudaril, da gre za projekt, ki bo izboljšal pretočnost in varnost prometa v podravski regiji ter prispeval k večji povezanosti širšega območja Slovenije.

Bratuškova je povedala, da je projekt pomemben, njegova investicijska vrednost pa visoka. "Projekt je obsežen, investicijska vrednost je nekaj manj kot 70 milijonov evrov za skupaj 16 kilometrov dolžine. Nato pa nas na ministrstvu čaka še ena težka naloga: umestitev manjkajočega dela ceste od Ptuja do Markovcev," je dejala.

Dodala je, da si bo ministrstvo prizadevalo za določitev trase tega manjkajočega odseka do konca prihodnjega leta, kar bo podlaga za začetek priprave državnega prostorskega načrta.

Nova povezava, ki je zaradi zahtevnosti zasnove uvrščena kot glavna nadstandardna cesta, bo necestninska za osebna vozila in cestninska za tovorna vozila.