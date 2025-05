Dars zaostruje pogoje razpisa: višanje kazni in podrobnejša poročila

Zahteve glede opreme, dežurstva in odzivnih časov so podobne kot v prejšnjem razpisu, so pa dodane novosti med drugim glede pogojev za sodelovanje na razpisu in kazni za kršitve, veliko bolj podrobno bo poročanje Darsu o izvedenih storitvah, opredeljeno bo ravnanje pri odvozu pogašenih električnih vozil.

Medtem ko je bil po zadnjem razpisu iz leta 2018 za vsakega od devetih sklopov avtocest izbran en izvajalec storitve vleke za vsa vozila, bosta po novem lahko izbrana po dva izvajalca - ločeno za vozila do in nad 3,5 tone - lahko pa bo vse storitve opravljal eden.

Kazen bo po novem za vsako ponovitev višja za 20 odstotkov, poleg tega bo pogodba odpovedana po petih hujših kršitvah v obdobju dveh zaporednih let. Medtem ko izvajalci sedaj vodijo le evidenco intervencij, bodo morali po novem podrobneje poročati o vsaki intervenciji, med drugim glede časa in lokacije ter obsegu zaračunanih storitev in ustvarjenih prihodkih.

"Ta razpis je podoben tistemu iz leta 2018, vendar je nadgrajen s kar nekaj novostmi. Precej bolj je transparenten, poudarek je na varnosti in predvsem na tem, da bo Dars striktno kontroliral vse postopke na cestah - vsak koncesionar bo moral za vsako intervencijo podati izjave, potrdila, s čimer bomo preprečevali, da se takšne stvari, kot so se dogajale nedavno, ne bodo več ponavljale," je v izjavi za medije danes v Ljubljani dejal predsednik uprave Darsa Andrej Ribič.

Darsovi koncesionarji bodo izvajali odvoz vozil nad 3,5 tone z vseh delov avtoceste, medtem ko bo glede vozil do 3,5 tone določeno, da bodo vozila, ki bodo obtičala na voznem, prehitevalnem ali zaviralnem oz. pospeševalnem času, lahko odpeljali le Darsovi izvajalci, za vozila na odstavnih pasovih, odstavnih nišah in počivališčih pa bodo lahko vozniki poklicali ali Darsovega ali svojega izbranega izvajalca.

Odzivni časi ostajajo enaki, kot so sedaj - za vozila do 3,5 tone 45 minut in za vozila nad 3,5 tone 60 minut ter za predor Karavanke za obe kategoriji vozil 25 minut.

Prijave na oba razpisa so odprte do 20. junija. Na Darsu računajo, da bi lahko pogodbe, če ne bo pritožb, podpisali jeseni.

Dars je razpis za koncesije za vleko vozil nad 3,5 tone objavil po tistem, ko sta dve študiji, ki ju je naročil, pokazali, da vzpostavitev lastne vlečne službe ne bi bila ekonomsko upravičena in da najbolj optimalno vzpostaviti odvoz pokvarjenih in poškodovanih vozil s koncesijo. Soglasje k začetku postopka podelitve koncesije je Darsu marca letos dala vlada.

Po podatkih s spletne strani Darsa trenutno storitve na avtocestnem sklopu 1 (avtocestna baza Postojna) izvajata Avtovleka Jerneja Kopitar in Assistance Coris s podizvajalci, na sklopu 2 (Slovenske Konjice) Draganović, na sklopu 3 (Ljubljana) Avtovleka Jerneja Kopitar in Avtovleka Požar storitve s podizvajalci, na sklopu 4 (Hrušica) Junik M s podizvajalcem, na sklopu 5 (Maribor) Draganović, na sklopu 6 (Kozina) Avtovleka Jerneja Kopitar in Assistance Coris s podizvajalci, na sklopu 7 (Vransko) Draganović, na sklopu 8 (Novo mesto) Avtovleka Jerneja Kopitar in Avtovleka Požar storitve s podizvajalci ter na sklopu 9 (Murska Sobota) Draganović.

Ribič je še povedal, da je Dars danes prejel sklep sodišča, da je podjetje Žonta, pogodbo s katerim je Dars zaradi prevelikega števila kazni odpovedal, izgubilo tožbo proti Darsu tudi na drugi stopnji. "Tako da je stvar za nas zaključena," je dejal Ribič. Žonta tako na aktualnih razpisih ne bo mogel sodelovati.

Izvajanje avtovleke na Darsu je že več let na udaru kritik zaradi domnevnih podkupnin in suma kartelnega dogovarjanja. Očitke preiskuje policija, ki je izvajala tudi hišne preiskave zaradi sumov zlorabe položaja in podkupovanja.