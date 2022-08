Dars: zaradi avtocestne policije manj nesreč in pretežkih tovornjakov

Nadaljujemo včerajšnjo zgodbo o domnevno sporni pogodbi o delovanju Uprave avtocestne policije med Policijo in družbo DARS. Revizorja je med drugim zmotilo tudi to, zakaj Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) na podlagi sporazuma DARS-u vsak mesec plačuje pavšal v višini dobrih 2.800 evrov za "paket storitev", čeprav sploh ni izkazano, kakšne storitve so bile opravljene za ta denar. Na DARS-u pa pojasnjujejo, da gre za stroške najemnine za prostore na nadzorni točki Kompolje, kjer je stacionirana ljubljanska enota avtocestne policije.

icon-expand Avtocestna policija FOTO: Aljoša Kravanja

Notranje ministrstvo je ugotovitve revizorja, kot smo že poročali, posredovalo Komisiji za preprečevanje korupcije, Uradu za nadzor proračuna, za stališče pa so zaprosili tudi Državno odvetništvo. Tam so mnenja, da je trenutna ureditev nejasna, ko gre za razmejitve pristojnosti med DARS-om in Policijo, da so nejasno definirani obseg, cena, naročanje in potrjevanje storitev, plačevanje preko pavšala, zahtevek za sofinanciranje, financiranje zakonskih pristojnosti, ekonomska neravnovesja, prepletanje pristojnosti Policije z nalogami DARS-a, ki ne sodijo v domet koncesijske pogodbe in podobno. Vršilec dolžnosti generalnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve Gregor Novak je potrdil, da se je več različnih organov strinjalo, da gre v tej zgodbi za sume kaznivih dejanj, s katerimi se bo ukvarjalo Specializirano državno tožilstvo. Na MNZ opozarjajo tudi na sporno plačevanje pavšala v višini dobrih 2.800 evrov za "paket storitev", ki niso definirane. "Ne da bi bile v skladu z določbami Zakona o javnih financah mesečno izkazane dejansko opravljene storitve (npr. dejanska količina, lokacija in kvadratura), ki naj bi bile opravljene tudi po posameznem naročilu. Recimo preusmerjanje prometa v primeru intenzivnih nadzorov na predlog avtocestne policije, obveščanje na zahtevo avtocestne policije s pomočjo videonadzornih sistemov, nudenje asistence avtocestni policiji pri urejanju prometnih tokov v primeru izrednih dogodkov, souporaba prostorov DARS-a in podobno," so nam pojasnili na MNZ.

icon-expand V. d. generalnega sekretarja MNZ Gregor Novak. FOTO: MNZ

V skladu z dogovorom je DARS za sofinanciranje avtocestne policije za leto 2021 Policiji že nakazal 1,9 mio evrov, za letos pa 7,9 mio evrov.

Na Darsu pa odgovarjajo: "Glede plačila storitve, ki ga omenjate, pojasnjujemo, da gre za ponavljajočo istovrstno mesečno storitev, ki vključuje najemnino in nekatere odvisne stroške za prostore družbe DARS na nadzorni točki Kompolje (nekdanji cestninski postaji), kjer je stacionirana specializirana enota avtocestne policije Ljubljana. Sicer pa z navedeno interno revizijo, ki je revidirala zgolj poslovanje in sklepanje pogodb s strani Ministrstva za notranje zadeve oziroma Policije, v družbi DARS nismo seznanjeni, zato je tudi ne moremo komentirati," nam je sporočil vodja službe za komuniciranje na DARS-u Marjan Koler, ki dodaja, da so tudi o ukinitvi enot avtocestne policije žal seznanjeni samo iz medijskih objav, ne pa tudi uradno, kar bi kot partnerji in sopodpisniki sporazuma upravičeno pričakovali. Na Darsu pričakujejo, da se bodo v najkrajšem možnem času sestali z ministroma za infrastrukturo in notranje zadeve ter vodstvom Policije, da dorečejo kako naprej. Za zdaj imajo informacije samo iz medijev.

icon-expand Valentin Hajdinjak, predsednik uprave Darsa FOTO: Luka Kotnik

DARS nasprotuje ukinitvi avtocestne policije "Ukinitev avtocestne policije, v kolikor bo do nje res prišlo, obžalujemo, saj si želimo, da bi še naprej delovala. Učinki njenega delovanja so vsekakor pozitivni. V družbi DARS namreč menimo, da avtocestna policija pomembno pripomore k večji varnosti in posledično tudi pretočnosti prometa na našem avtocestnem omrežju. Dejstvo je, da lahko avtocestna policija pri interventnih dogodkih ter prometnih nesrečah na avtocestah in hitrih cestah hitreje posreduje in odpravlja zastoje, prav tako pa tudi lažje preprečuje in odkriva objestno vožnjo in druge kršitve," sporočajo iz DARS-a.

V povprečju se na leto na avtocestah in hitrih cestah zgodi 140 prometnih nesreč, ki jih povzročijo pijani udeleženci.

Na MNZ pa menijo, da pogodba z DARS-om načeloma ni več mogoča, vendar končne odločitve še niso sprejeli. Gregor Novak je včeraj opozoril tudi na domnevno sporne donacije, ki po svoji vsebini niso donacije. "Kot potencialno kritično ocenjujemo vzpostavljen okvir sofinanciranja nakupov opreme in vozil s strani DARS-a oziroma z vidika obravnave s strani MNZ donacije. Ocenjujemo, da zelo verjetno ta sistem ni v skladu z Zakonom o javnih financah, ki pri donacijah izhaja iz namena neodplačnosti, torej iz dejstva, da z donacijami za državo ne nastane nobena obveznost, niti v obliki protidajatve niti v obliki protistoritve," pojasnjujejo na notranjem ministrstvu.

"Podlago za ustanovitev in sofinanciranje avtocestne policije daje koncesijska pogodba, sklenjena med Republiko Slovenijo in družbo DARS v letu 2004. Temelj in izhodišče sta torej v sami koncesijski pogodbi, zato je bil tudi področni Sporazumom o medsebojnem sodelovanju z namenom izboljšanja varnosti na avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji konec leta 2020 sklenjen med tremi partnerji: Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom za infrastrukturo (v vlogi koncedenta) in družbo DARS (kot koncesionarjem). Gre torej na podlagi koncesijske pogodbe in kasneje podpisanega področnega sporazuma za partnersko - pogodbeno razmerje," pa menijo v DARS-u. MNZ: Glede na težo očitkov smo zaustavili financiranje Notranje ministrstvo in Policija sta se v sporazumu med drugim tudi zavezala, da bodo zagotovili vsaj enega policista v nadzornem centru DARS-a Dragomelj in po potrebi tudi v njihovih drugih nadzornih centrih, uvedli naj bi mešane patrulje s cestinskimi nadzorniki in podobno. "Iz 7. člena sporazuma z dne 23. 12. 2020, ki je bil sklenjen med MNZ, Ministrstvom za infrastrukturo, Policijo in družbo DARS, je tako nedvoumno razvidno- "DARS bo za namen izboljšanja varnosti ter izboljšanja pretočnosti prometa ter zmanjševanja trajanja zastojev ob incidentih na omrežju avtocest in hitrih cest v Republiki Sloveniji, s čimer se bo zaradi večje pretočnosti prometa zagotovila ekonomska korist za DARS, sofinanciral opremo in vozila, ki so potrebna za izvajanje nalog iz 4. člena tega sporazuma." Glede na stališče oziroma mnenje Računskega sodišča, ki pravi, da v kolikor je država v zameno dolžna ponuditi oziroma zagotoviti določeno protistoritev, pravni posel izgubi naravo brezplačnosti, donacije, po našem mnenju pa pridobi elemente sponzorstva," razlagajo na Ministrstvu za notranje zadeve.

icon-expand

Na DARSU pa so nasprotno prepričani, da je koristno, če sofinancirajo opremo, ki je potrebna za nadzor, tako za vozila kot opremo za nadzor hitrosti in preobremenjenih vozil. Poleg tega pa zagotavljajo še souporabo prostorov na območju nekdanjih cestninskih postaj oziroma avtocestnih vzdrževanih baz, za kar Policiji zaračunajo najemnino. "V družbi DARS smo natančno preučili učinke uvedbe avtocestne policije ter jih finančno ovrednotili. Ključno pri tem je, da sofinanciranje avtocestne policije na dolgi rok prinaša večje finančne učinke, kot bo vložek družbe DARS, s čimer je utemeljena tudi gospodarnost oziroma ekonomska upravičenost teh vlaganj," pravi Marjan Koler.