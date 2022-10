Dars zaradi varčevanja na določenih odsekih ugaša razsvetljavo

Na odsekih avtocest in hitrih cest, kjer je to zakonsko dopustno, bo Dars z današnjim dnem začasno ugasnil cestno razsvetljavo. S tovrstnim letnim prihrankom v višini vsaj 2000 MWh električne energije, kar je enakovredno povprečni letni porabi približno 600 gospodinjstev, Dars sledi uredbi Evropske unije in prispeva k prizadevanjem za čim bolj zanesljivo oskrbo z električno energijo v Sloveniji.

Kot so sporočili, do nadaljnjega ne bodo več razsvetljevali odsekov avtocest in hitrih cest, kjer je to dopustno. Sem sodijo priključki na avtoceste in hitre ceste ter odprta trasa avtoceste. Na ostalih odsekih, kjer pa je to predpisano (predori, avtocestni razcepi, kanalizirana križišča in počivališča), pa bomo razsvetljavo tako po moči kot času trajanja prilagodili minimalnim predpisanim zahtevam. Osvetljevanje zunanjih površin na avtocestnih vzdrževalnih bazah Darsa bodo vklopili le po potrebi.

Z ukrepi, ki veljajo do preklica, bo družba na račun cestne razsvetljave zmanjšala porabo električne energije in na letni ravni prihranila približno 2000 MWh električne energije, kar predstavlja desetino celotne porabe električne energije družbe. S sprejetimi ukrepi sledijo uredbi Sveta o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije, ki jo je Evropska unija sprejela z namenom ublažitve učinkov visokih cen energije in narekuje zmanjšanje bruto porabe električne energije za 10 odstotkov.

Kot zagotavljajo na Darsu, navedeni ukrepi blaženja energetske krize, za katere je Dars pridobil tudi predhodno pozitivno mnenje ministrstva za infrastrukturo, ne bodo v ničemer vplivali na zagotavljanje osvetlitve cestne infrastrukture, ki jo določajo področni predpisi.