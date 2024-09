Sodišče: Globa zaradi napačnih podatkov na e-vinjeti ni upravičena

Aleksandra se je peljala iz Ljubljane na Gorenjsko, da bi očetu vrnila avtomobil, pred izvozom za Radovljico pa jo je ustavil Darsov nadzorni kombi: "Vprašali so nas, čigav je avto, in sem rekla, da očetov. Nato pa nam je bilo rečeno, da nimamo vinjete, pa sem odgovorila, da jo imam," pove. A ko je nadzornica v računalnik vnesla številko registrske, podatka o nakupu vinjete ni bilo. "Povedali so mi, da me je na odseku od Ljubljane do Radovljice kamera zaznala na vsakem odseku, kar pomeni 300 evrov kazni za vsako kamero, skupaj torej 600 evrov," še doda Aleksandra.

Doma so potem pregledali potrdilo in ugotovili, da je prodajalec ob nakupu vinjete zamenjal črki registrske tablice. Aleksandra se je tako z očetom odpravila na prodajno mesto, a so ji tam rekli, da oče jamči s svojim podpisom in da pritožba na Dars ne bo imela učinka. Posledično sta plačala kazen in kupila novo letno vinjeto.

Enako se je zgodilo še enemu vozniku, tudi tokrat je bila kriva napaka pri zapisu registrske številke, a se je pritožil. Višje sodišče je v tem primeru odločilo: "Če se je nekdo zgolj zatipkal, torej napačno označil svojo registrsko tablico v eni črki ali številki, potem dejansko globa ni upravičena v takšnih primerih," pove odvetnik Blaž Kovačič Mlinar.

Višji sodniki so v sodbi med drugim zapisali, da se po določbi za prekršek kaznuje posameznik, ki sploh nima vinjete, ali pa mu je veljavnost potekla. Nikjer pa ni določeno, da bi se kot neveljavna štela tudi vinjeta z napačno oznako registrske številke. "Sodišče je odločilo, da ni potrebno preveč črkobralsko razlagati zakona, ampak da je treba upoštevati tudi namen in gotovo je namen zakonodajalca, da oglobi tiste, ki nimajo vinjete, ki jim je potekla, ali pa so jo evidentno kupili za drug avto," dodaja Kovačič Mlinar.