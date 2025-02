Boji za posle na Darsu: skrivni sestanki članov NSi na posestvu pričevalca?

Z avtovleko Žona v lasti Sama Feštajna je Dars prekinil pogodbo leta 2021, na področju avtovlek je v tistem času Darsu pomagala prav Zidar Klemenčič. Ta naj bi delala tudi za njegovega konkurenta, avtovleko Draganović. "Draganović brez Nine nima glih vpliva, ona je vse to uredila," je Založnik razlagal Feštajnu.

Hajdinjak je moral z vrha Darsa oditi novembra 2023, dva tedna po objavi posnetkov domnevnega podkupovanja za posle na Darsu. Na zadnja razkritja se je odzval le pisno. Pravi, da gre za neresnice, podtikovanja in laži in da področje avtovlek ni bilo v njegovi pristojnosti, pač pa je sodilo pod pristojnost drugega člana uprave.

"Ker ko je ona prišla, so se nam vrata zaprla, ni bilo stikov, ampak samo komuniciranje prek mailov in samo sankcija na sankcijo," je povedal Feštajn.

Ilc priznava, da pozna še dva vpletena v domnevni krog Zidar Klemenčič, in sicer Draganovića in Sebastjana Vežnaverja . Ob tem dodaja, da z nobenim od njih ni nikoli poslovno sodeloval. "Sebastjana Vežnaverja poznam, sva prijatelja že ene sedem let, nisva pa nikoli ne poslovno ne tako poslovala," še pove.

"Odvetnico poznam ene 10 let, ker nas je, mene tudi osebno in moje kolege, zastopala v eni medijski tožbi," medtem pojasni Ilc.

A ne le Hajdinjak, sledi spornih Darsovih povezav naj bi od Zidar Klemenčič vodile tudi do glavnega tajnika Nove Slovenije Roberta Ilca ter celo predsednika stranke Mateja Tonina , še izhaja s posnetkov. "So ji pomagal Ilc, Tonin, oni so se dobival pri meni na posestvu skrivaj," na posnetku pove pričevalec.

Da so na Knovs dobili zahtevo, da preverijo, ali Policija zoper te številke izvaja prikrite preiskovalne ukrepe, je tedaj trdil Žakelj. Kar pa ne drži, saj takšne prijave ni bilo, so potrdili v Državnem zboru. Policija pa trenutno vodi predkazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja.

Pa se vrnimo v november 2023. Več članov komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb na čelu s Toninom in Janezom Žakljem iz NSi je odšlo na Generalno policijsko upravo s seznamom telefonskih številk. Na tem seznamu pa neuradno tudi mobilne številke Enesa Draganovića, Nine Zidar Klemenčič in Valentina Hajdinjaka. Od Policije pa so zahtevali, naj jim izda podatke, ali tem številkam prisluškujejo.

'Velik interes je, da se zadeva razkrije'

Strokovnjak za kazensko pravo Miha Šepec je jasen: "Velik interes je, da se zadeva razkrije, da se ugotovi, kdo te posle pridobiva, komu se to plačuje, ali je to ekonomično, poslovno vodeno, ali so tukaj neki zasebni interesi, politični interesi in se potem neke nedovoljene nagrade delijo".

Če se izkaže, da je odvetnica istočasno zastopala interese državnega podjetja in zasebne družbe, ki s tem podjetjem tudi sama posluje, bi to pomenilo hudo kršitev odvetniške etike in tudi zakona o odvetništvu.

"Ko odvetnik dela samo s svojo stranko, če je to zdaj družba ali fizična oseba, se z njo lahko dogovori glede plačila, načina plačila, kupi mi rolex, pelji me na izlet, karkoli, lahko se dogovorita, tukaj je pač stvar njihovega dogovora. V tej konkretni zadevi pa seveda gre za to, da imamo na eni strani Dars, kjer je javni denar, in neke gospodarske družbe. Torej, odvetnik zagotovo ne more zastopati kar obeh," razlaga Šepec.

Prepričan je, da bo sodišče zavrnilo morebitne tožbe zoper novinarje ali medijsko hišo, ki je poročala korektno in skladno s kodeksom. Zidar Klemenčič je sicer favoriziranje Draganovića zanikala.

Na vrsti sta državno tožilstvo in Policija, da potencialna kazniva dejanja raziščeta. Kot je znano, kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada nadaljujejo s predkazenskim postopkom, posle na Darsu pa preiskuje tudi protikorupcijska komisija.