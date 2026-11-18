Dars je v začetku novembra izvedel pet nakazil v skupni vrednosti 2,5 milijona evrov, a naj bi dve od petih pravočasno zaustavili, javnost pa se zdaj sprašuje, kaj se bo zgodilo s preostalimi tremi nakazili, vrednimi 1,8 milijona evrov, ki jih Dars ni uspel rešiti, in ali je ta denar trajno izgubljen ali so ga uspeli zadržati. Kaj bo s tem in kakšne sklepe bodo predlagali na seji nadzornega odbora Darsa ter ali bodo zahtevali tudi odgovornost novega predsednika uprave Petra Drobeža, nam je v oddaji 24UR Zvečer povedala predsednica nadzornega sveta Darsa, Nina Marin.

Stavba Darsa FOTO: Bobo

Večino od 1,8 milijona evrov, ki jih je Dars nakazal na fiktivni bančni račun, so uspeli zavarovati in so v postopku vračila družbi. Kljub hitremu ukrepanju pa je nastala škoda v višini nekaj več kot 200.000 evrov, je pojasnila Marinova. Kot je dodala, je po obvestilu uprave, da so bila nakazila izvršena na fiktivni račun, nemudoma zahtevala sprejetje vseh potrebnih ukrepov za zaščito in zavarovanje sredstev. Uprava je o goljufiji takoj obvestila policijo, ki ji je po njenih besedah uspelo zavarovati pretežni del nakazanega denarja. "Govorimo o sredstvih v višini nekaj manj kot 1,6 milijona evrov, kar pomeni, da so zavarovana in so v postopku vračila družbi Dars," je pojasnila. Ob tem je priznala, da popolne škode ni bilo mogoče preprečiti. "Škoda v višini nekaj več kot 200.000 evrov je kljub temu nastala, vendar smo storili vse, kar se je v danem trenutku dalo storiti, da smo zavarovali večino sredstev." Za uspešno zavarovanje večine denarja je po njenih besedah ključno hitro ukrepanje tako uprave kot nadzornega sveta ter policije. "Ker je šlo za hitro ukrepanje tako mene kot predsednice nadzornega sveta kot tudi uprave ter seveda ob odličnem in hitrem delu policije, bo večina sredstev vrnjenih družbi Dars," je sklenila. Po podatkih, ki jih imajo od policije, so bila ta sredstva dvignjena v tuji državi z bankomatov, in sicer gre za sredstva v višini nekaj več kot 200.000 evrov. Dvigi pa naj bi bili opravljeni na bankomatih v Bolgariji, je dodala.

Bo za dogajanje odgovarjal tudi Peter Drobež?

Marinova je zagotovila, da bodo preverili odgovornost vseh vpletenih v družbi. Kot je pojasnila, je takoj po obvestilu uprave o nakazilih na fiktivne račune zahtevala sprožitev vseh potrebnih postopkov za ugotavljanje odgovornosti. "Kot predsednica nadzornega sveta vam zagotavljam, da se bo odgovornost ugotavljala in v skladu s tem bo jutri nadzorni svet tudi sprejel ustrezne sklepe," je napovedala. Ob tem je poudarila, da ima trenutno še vedno polno zaupanje v upravo Darsa. "Uprava uživa moje popolno zaupanje, saj v tem trenutku ni razlogov, da bi verjela drugače," je dejala. O tem, ali bo odgovornost za dogajanje nosil tudi predsednik uprave Drobež oziroma drugi zaposleni, bo tako odločal nadzorni svet na seji, ki bo jutri. Marinova sicer ne izključuje možnosti, da bi bili v domnevno goljufijo z nakazili na fiktivne račune vpleteni tudi zaposleni v družbi. Notranja preiskava namreč še poteka, sum kaznivega dejanja goljufije pa obravnava tudi policija. Na vprašanje, ali bi lahko šlo za namerno nastavljeno past finančni direktorici, ki je medtem že odstopila, je odgovorila, da glede na do zdaj znana dejstva ni mogoče izključiti niti morebitne vpletenosti zaposlenih v Darsu. Ob tem je zagotovila, da bo vztrajala pri ugotavljanju odgovornosti vseh vpletenih, tudi morebitne kazenske odgovornosti. "Zagotavljam vam kot predsednica nadzornega sveta, da bom vztrajala pri tem, da se ugotovi odgovornost, tudi kazenska, v kolikor je podana, in da bodo v skladu s tem sprejeti ustrezni ukrepi," je poudarila. Dodala je, da bo javnost o ugotovitvah tudi obveščena. Kljub odprtim vprašanjem glede odgovornosti posameznikov je ponovila, da ima v upravo Darsa še naprej popolno zaupanje. Finančna direktorica Darsa, ki je v povezavi z nakazili na fiktivne račune že podala odstopno izjavo, z jutrišnjim dnem ne bo več zaposlena v družbi. Marinova je pojasnila, da je od uprave takoj po razkritju spornih nakazil zahtevala ustrezno ukrepanje zoper vse vpletene oziroma odgovorne.