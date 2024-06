Darsovi delavci v protest: slabe plače, nevarno delo, vse več pritiska

Sindikati v Darsu so podali predlog za dvig osnovnih plač v podjetju zaradi zaostankov v rasti plač, ki so se nabrali med leti 2009 in 2019. Delo postaja vse zahtevnejše in nevarnejše, pritiski na zaposlene pa se povečujejo do te mere, da to že vpliva na varnost zaposlenih, so v četrtek sporočili iz Sindikata delavcev Darsa, ki je del KSS Pergam.

"Medtem ko so poslovni rezultati v družbi odlični in ostajajo neporabljena sredstva na postavki stroškov dela, se nezadovoljstvo zaposlenih posledično povečuje," so poudarili in dodali, da nezadovoljstvo potrjujejo tudi ankete med zaposlenimi.

Upravi tudi očitajo, da se do napovedi javnega shoda o dvigu plač ni želela resno pogovarjati. V pogajanjih je uprava sicer podala nekatere predloge za dvig plač zaposlenih, vendar je velika večina članov sindikata predloge zavrnila, saj se le delno nanašajo na dvig osnovnih plač, so dodali.