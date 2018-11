Darsovi posnetki razkrivajo nevarna in nespametna dejanja voznikov na avtocestah

"Voznik pred menoj je močno upočasnil, nato pa zapeljal na odstavni pas in ustavil. Pa ne zaradi ovire na cesti ali okvare vozila, pač pa zato, ker je tam pobral prijatelja, ki je prišel z nadvoza," bizarno izkušnjo, ki se je končala s prometno nesrečo, opisuje voznica. Darsove kamere dokazujejo, da primeri takšnih nespametnih ravnanj voznikov na naših cestah niso redki. Posledice so, žal, lahko usodne.

"Vozila sem po avtocesti, ko je voznik avtomobila pred menoj na voznem pasu kar naenkrat, brez kakršnegakoli opozorila oz. znaka močno upočasnil, nato pa čisto počasi zapeljal na odstavni pas, kjer se je povsem ustavil. Ker je imel navezan čoln, čez njega nisem videla, sklepala sem, da je na cesti pred njim neka ovira ali da se mu je morda pokvaril avto. Sami mi je uspelo pravočasno ustaviti, voznici za menoj pa ne, poskušala me je obviti, in je trčila vame. Zakonsko je krivda sicer res na njeni strani, a sama v večji meri krivim voznika pred menoj, sploh ker se je pozneje izkazalo, da se je ustavil iz najbolj bizarnega razloga, ki si ga lahko zamislite! Pobral je namreč prijatelja, ki je prišel dol z nadvoza! Zatem sta se – meni nič, tebi nič – odpeljala naprej," o incidentu, ki se ji je zgodil pred kratkim, pripoveduje naša sogovornica. Posredovala je policija, ki ji je – tudi s pomočjo Darsovih posnetkov – uspelo ugotoviti, kaj točno se je zgodilo, da bo lahko izdala kazni. Za posnetek smo Dars prosili tudi mi in ga tudi dobili. Nesreče na njem ni videti, je pa razvidno, da se je voznik ustavil tam, kjer se ne bi smel, za kar bo tudi plačal globo.

Nevarna dejanja voznikov niso redka Poleg omenjenega posnetka so nam z Darsa posredovali tudi druge primere nepravilne in nespametne vožnje na naših avtocestah – da vsi skupaj opozorimo na dejanja voznikov, ki so lahko zelo nevarna za vse udeležence v prometu, v primeru nesreče pa lahko povzročijo tudi daljše zastoje in nejevoljo uporabnikov avtocest. Na posnetkih lahko vidite posledice neprilagojene vožnje v zimskih razmerah, ki se konča z nesrečami in zdrsi tovornjakov, prehiter avto, ki ga v predoru obrne, vožnjo tovornjakov v nasprotno smer in celo vzvratno, trčenje avtomobila v betonsko pregrado pred predorom in celo psa, ki je zašel na avtocesto in imel veliko srečo, da jo je tako on kot vsi vozniki, ki so šli takrat mimo, odnesel nepoškodovan. Vsi posnetki so letošnji, zato si ni težko predstavljati, koliko je v resnici takšnih primerov. Ker je pred vrati zima, dodatna opozorila, kako voziti in se odzvati na različne prometne razmere, v katerih se znajdemo, zagotovo ne bodo odveč.

Darsove kamere redno snemajo nepravilno in nespametno vožnjo na naših cestah. FOTO: 24ur.com

Vožnja v napačno smer Vožnja v nasprotno smer je izjemno nevarna in prepovedana z zakonom. Najpogostejši razlogi zanjo, kot jih navaja policija, so namerna vožnja v nasprotno smer (neupoštevanje prometne signalizacije, objestna vožnja, stave), vožnja pod vplivom alkohola ali mamil oziroma drugih psihoaktivnih snovi (voznik se ne zaveda svojega dejanja) ter slabše psihofizične sposobnosti za vožnjo (zlasti nekateri starejši občani niso vajeni vožnje po avtocestah in nehote zapeljejo v nasprotno smer po avtocesti). Na Darsu svetujejo, da vozniki v primerih, ko slišijo, da nekdo vozi v nasprotno smer, ali pa takšnega voznika vidijo, ostanejo mirni. "Če po radiu slišite, da po vaši strani vozišča prihaja vozilo v nasprotni smeri, ostanite mirni, zmanjšajte hitrost, ne prehitevajte, ustavite na najbližjem počivališču in počakajte na preklic nevarnosti. Če pa zagledate vozilo, ki vozi po nepravilni strani avtoceste, se čim prej varno umaknite nasproti vozečemu vozilu," svetujejo. Tisti vozniki, ki opazijo nekoga, ki vozi v napačno smer, morajo o tem obvestiti policiste (113) ali prometnoinformacijski center (kratka telefonska številka 1970, brezplačna telefonska številka 080 2244 ali 01/518 85 18), lahko pa uporabijo tudi obcestni telefon. Če se vozniki sami znajdejo na napačni strani ceste, na Darsu svetujejo, da takoj prižgejo vse štiri smernike in se, ne da bi ovirali druge voznike, ustavijo na odstavnem pasu. O dogodku morajo obvestiti tudi policijo ali dežurno avtocestno službo in počakati na njihov prihod.

Priporočila za vožnjo pozimi Podrobne nasvete, kako voziti v zimskih razmerah, smo objavili pred kratkem.V grobem pa veljajo naslednja opozorila Agencije za varnost prometa: – računajmo na daljši čas potovanja, zato se od doma odpravimo prej kot običajno;

– hitrost vozila zmanjšajmo in ga prilagodimo razmeram ter stanju vozišča;

– povečajmo varnostno razdaljo med našim vozilom in vozilom, ki vozi pred nami, ter, če je mogoče, razdaljo do objekta (pešec, vozilo, rob pločnika …) na boku (bočna varnostna razdalja);

– zavirajmo rahlo in postopno, z večkratnim pritiskom na stopalko;

– ne spreminjajmo smeri vožnje sunkovito, saj tako ravnanje lahko povzroči zanašanje vozila (podobno velja tudi za sunkovito speljevanje);

– vozimo čim bolj enakomerno, brez premočnega pospeševanja ali zmanjševanja hitrosti;

– zelo pomembna je izbira pravilnega prestavnega razmerja, ker lahko prevelika moč na pogonskih kolesih zmanjša učinkovitost vodenja vozila in onemogoči potrebne popravke smeri vožnje ter povzroči zanašanje vozila;

– posebej bodimo pozorni na izpostavljene dele cestišča, kjer se pogosteje pojavlja poledica;

– na vožnjo bodimo posebej pozorni in hkrati strpni do drugih udeležencev v prometu. V takih razmerah je še posebno pomembna vozniška kultura in solidarnost.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke