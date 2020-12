Daruj energijo za življenje: v Sloveniji vsakih pet minut nekdo potrebuje kri

Izteka se leto, kakršnega si nismo želeli. Veliko je stvari, ki jih pogrešamo in za katere upamo, da se bodo čim prej vrnile v stare tirnice. A so stvari, ki se niso spremenile. V resničnem svetu še vedno nič ne more nadomestiti darovane krvi. S tem plemenitim in srčnim dejanjem krvodajalci zagotavljajo zdravljenje bolnikov. V mesecu obdarovanj darujte kri tudi vi, se sliši poziv krvodajalske iniciative Daruj energijo za življenje.

