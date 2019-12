'Dati svoje življenje za domovino je nekaj največjega, kar lahko človek stori'

Sprejema za svojce padlih pripadnikov Teritorialne obrambe RS, ministrstva za notranje zadeve ter civilnih žrtev in ranjenih v vojni za Slovenijo leta 1991 so se udeležili tudi predsednik republike Borut Pahor , minister za obrambo Karl Erjavec in minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar . Premier Marjan Šarec je ob tem izrazil prepričanje, da je prav, da se tudi na tak način spomnimo žrtev.

Ocenil je, da se danes "ne zavedamo več, kaj imamo, ko imamo svojo državo" in se velikokrat ne znamo poenotiti ob čisto banalnih vprašanjih. "Sem pa prepričan, da če bi prišlo do takšnih dogodkov, kot so bili pred 29 leti, bi narod spet stopil skupaj in spet pokazal enotnost. In tega prepričanja mi ne more nihče vzeti," je dejal. Dodal je, da je slovenski narod skozi stoletja obstal in vedno je v kritičnih trenutkih znal stopiti skupaj. "In tudi danes bi, tako kot stopi skupaj, ko je treba komu pomagati, ko so kakšne naravne nesreče," je spomnil in dodal, da takrat ni nič važno, kakšne barve je kdo.

Ko gre za današnje politične cilje, pa so v primerjavi s tistimi izpred skoraj treh desetletij gotovo manj prelomni, kot so bili osamosvajanje, priznanje države ter vstop v EU in Nato. "Ne bi rekel, da nimamo ciljev, vendar smo jih veliko tudi že dosegli in vsi ti prelomni dogodki so bili tako izjemni, da jih še dolgo ne bomo doživeli," je dodal.