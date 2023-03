Davčna reforma bo prinesla nove zmagovalce in poražence

Minister za finance je predstavil prve obrise davčne reforme, ki bo zajemala tako obdavčitev dela kot premoženja. Delo naj bi razbremenili, premoženje pa bolj obdavčili, temeljno vodilo pri obojem pa naj bi bilo, da bi davke plačevali glede na ekonomsko moč posameznika. Davčni sistem naj bi bil tudi bolj pregleden. Kot pravijo na vladi, končnih rešitev še ni, te bodo oblikovali šele po široki javni razpravi. O tem smo povprašali ekonomista Janeza Šušteršiča, sicer tudi nekdanjega finančnega ministra v Janševi vladi, in glavnega ekonomista pri Gospodarski zbornici Slovenije Bojana Ivanca.

Kot pravi Janez Šušteršič, nekatere predloge vlade podpira. Dobra rešitev se mu denimo zdi, da se v dohodnino vključijo tudi socialni transferji. A kot poudarja, so se tega lotili zelo nenavadno. Vprašanja o konkretnih rešitvah so ostala neodgovorjena, zato je težko voditi javno razpravo, opozarja. Kot ocenjuje Ivanc, gre morda za tipanje javnega mnenja o teh rešitvah: "Bolj kot ne gre za konceptualno precej nove stvari. Prehod z davčnih olajšav na davčne odbitke je s tehničnega vidika res velik korak." Kot razloži, je na dolgi rok ta sistem bolj jasen in logičen, ampak potrebujemo vsaj leto dni, da se novemu konceptu prilagodijo vsi sistemi. Ta transformacija z enega sistema na drugega prinese nove zmagovalce in poražence, izpostavlja: "Ne bodo vsi prejemniki plač z novim sistemom na boljšem, nekateri bodo tudi na slabšem."

icon-expand Dohodnina FOTO: Shutterstock

Obdavčitev dela dohodnine je že zdaj progresivna. Sedem odstotkov zavezancev, ki zasluži več kot povprečno plačo in pol, prispeva kar 45 odstotkov vse zbrane dohodnine. Ali je sploh še prostora za večjo obdavčitev bolj premožnih? "Seveda ne. Že pri dohodnini je tako in potem vemo, da je delo še bolj obremenjeno s prispevki kot dohodnino. Pa o prispevkih nismo slišali niti črke P. Glavnega problema torej sploh niso naslovili," ocenjuje Šušteršič. Kot dodaja, "če olajšavo spremeniš v odbitek, omogoča, da močno spremeniš lestvico in da znižaš davčne stopnje. V tem postopku lahko zmanjšaš tudi progresivnost, ki je danes previsoka." Kot poudarja, je videti, da si niso postavili cilja, da bi razbremenili delo, rezultat je tako lahko tudi višja obremenitev: "Če ministrstvo ne more v zvezi s to reformo ničesar zagotoviti, pojasniti, ne morejo razložiti, ni jasno, zakaj so sploh šli v to reformo."

Gospodarstvo že leta opozarja, da so strokovnjaki v Sloveniji preveč obdavčeni in da zato naša podjetja težko privabijo najboljši kader. Zdaj bodo takšne očitno še bolj obdavčili. Kaj to pomeni za konkurenčnost slovenskega gospodarstva? "V storitvenem sektorju imamo lahko posameznike, ki so tuje narodnosti in so raje davčni rezidenti Hrvaške, ker je obdavčitev plač tam nižja, posledično opravljajo storitev v vsej Adria regiji, vplačujejo pa v hrvaško blagajno," odgovarja Ivanc. Kot poudarja, bi bilo treba o tem razmisliti, saj je vedno več poklicev mogoče opravljati tudi iz tujine, tudi na daljavo.