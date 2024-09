Davčna reforma: Je razbremenitev dela v tem mandatu še realna?

To telo je ocenil kot konstruktivno. Cvar se s tem ne strinja: "Vsi si želimo dialoga, a tu se je izgubilo zaupanje, ker smo bili žejni čez vodo prepeljani že na drugih področjih. Med drugim evidence dela, pri dolgotrajni oskrbi, ... Rekli smo, da izgovor več ne želimo biti. Vsebina predlaganih ukrepov je takšna, da se z njimi ne moremo strinjati. Hišo začnemo graditi pri temeljih, ne pa okoli, z nekimi kozmetičnimi popravki. Nekateri ukrepi so dobri, a ko ugotovimo, da vlada napove nekaj in veže sprejem tistega na neko zadevo, ki jo prestavljajo v drug mandat, potem izgubimo to zaupanje," je bil oster Cvar.

Je razbremenitev dela v tem mandatu še realna?

Kot zatrjuje Boštjančič, je ključni del davčnega paketa naslavljanje potreb najbolj razvojno naravnanega dela gospodarstva. V tem paketu je več ukrepov, ki so pozitivni za gospodarstvo. Kar je vzbudilo nasprotovanje, so spremembe na področju normirancev. Slovenija je v zgornji polovici Evropske Unije glede na obremenjenost z davki, je priznal, a pri tem poudaril, da moramo vedeti, kaj se s tem plačuje. Kot trdi, ima Slovenija zelo močno socialno državo.