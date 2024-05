Minister o davčnih spremembah: Nismo jih še niti predstavili, pa jih že kritizirajo

Davčni kredit za kvalificirane delavce iz tujine, odlog plačila davkov za zagonska podjetja, zvišanje davka na sladke pijače in obvezno izdajanje računov na avtomatih; to so le nekateri poudarki drugega poizkusa davčne reforme vlade Roberta Goloba . Nekonkretno, konfuzno in nesistemsko, je osnutek reforme komentiral davčni strokovnjak in nekdanji direktor finančne uprave Ivan Simič.

Ali gre za veliko obljub in malo izvršenih dejanj, kje se bodo davki dvignili, kako je z davčnim kreditom, do kdaj se bodo usklajevala izhodišča sprememb, se bo vlada davčnih olajšav plač in davka na nepremičnine sploh lotila? Na ta vprašanja je v oddaji 24UR ZVEČER odgovarjal finančni minister Klemen Boštjančič .

Nov davčni paket po njegovih besedah zajema vrsto ukrepov, najpomembnejši pa so tisti, ki so razvojno naravnani. Prvi vsebuje privabljanje ključnih mladih kadrov v Slovenijo. "Gre za ukrep, kjer smo preučili, kaj so nekatere evropske države na tem področju že naredile – konkretno gre za Portugalsko, Dansko in Španijo. Shemo bomo predstavili s številkami in upam si trditi, da je bistveno obsežnejša in ugodnejša kot v teh treh državah. Gre za to, da povabimo v Slovenijo mlajše, izobražene kadre, tudi tiste, ki so dobro plačani. V tiste dejavnosti, ki so nujno potrebne za razvojni preboj, kot so IT, različne oblike razvoja farmacije itd.," je naštel. Prepričan je, da gre za ukrep, ki bo pozitivno presenetil gospodarstvo.

Drugi ukrep so davčne spodbude za nagrajevanje v start up-ih. Takšna podjetja so pri nas zelo močna, imajo pa veliko težav z nagrajevanjem ključnih kadrov, je izpostavil. "Potrebujejo kadre, ki so visoko specializirani in jih je treba dobro plačati, ker imajo ta podjetja na začetku velike likvidnostne težave. Mi smo pripravili shemo nagrajevanja z opcijami, ki bo, si upam trditi, bistveno boljša kot danes in bo marsikatero od teh podjetij zadržala v Sloveniji."

Tretji paket zajema nagrajevanje z delnicami in deleži. "Prisluhnili smo gospodarstvu in podjetnikom, ki že dlje časa opozarjajo na ta problem. Gre za ločen obračun davkov in prispevkov za dohodek iz delovnega razmerja v naravi v obliki delnic in deležev," je razkril. Konkretnih številk ni hotel predstaviti, češ da jih bodo v prihodnjih dneh.

Opomnil je še, da ima država v letošnjem, naslednjem in lanskem letu rekordne investicije. "Rekordno vlagamo v raziskave in razvoj – letos 25 % več kot lani, v naslednjem letu pa še 26 % več kot v letu 2024. V naslednjem letu bomo prvič presegli pol milijarde evrov, ki jih bo vlada dala v raziskave in razvoj."

Na vprašanje, ali bodo umaknili obdavčitve subvencij za kmete, je odgovoril z besedami, da je v drugem paketu en ukrep naslavlja tudi to obdavčitev. "Spremembe so usklajene z ministrstvom za kmetijstvo in verjamem, da bo kmetijstvo zadovoljno," je povedal.

Predvsem trgovce je presenetil predlog, da bi na avtomat ob nakupu morali natisniti račun. To je z obstoječimi avtomati tehnično neizvedljivo, so ogorčeni v zbornici. "Ni mogoče nadgraditi prodajnih avtomatov na način, da bi izdajali račune. Torej so vsi napori, ki so bili vloženi v nakup opreme, praktično vrženi v koš," je opozorila predsednica TZS Mariča Lah.