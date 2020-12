Davek koronavirusa: porast partnerskih razhodov in nasilja med štirimi stenami

Epidemija covida-19 je razgalila številne pomanjkljivosti v državi, zdravstvu in družbi, pokazala pa je tudi slabosti na področju preprečevanja nasilja v družini in pri reševanju osebnih stisk. Prepovedi druženja, vzdrževanje odnosov na daljavo, hitro spreminjajoči se vladni ukrepi in občutek ujetosti v lastnem domu – vse to je pripomoglo k razmahu mnogih stisk, s katerimi se, kot poročajo društva za psihosocialno pomoč, vsakodnevno srečuje vse več ljudi.

Epidemija covida-19 terja svoj davek tudi v odnosih, saj je vse več nerazumevanja med družinskimi člani, ki so se z različnimi izzivi soočali že pred epidemijo. Rezultat je porast razvez partnerskih zvez in nasilja za štirimi stenami. Žrtev družinskega nasilja je namreč že vsaka četrta ženska v Sloveniji. "Najprej sem morala veliko sama pri sebi razčistiti, kaj je vredno, kaj ni vredno–ne glede na otroke, ne glede na finance in kako bom preživela. Vse skupaj je zelo težko," pripoveduje ena od žrtev. Obrnila se je na Center za socialno delo (CSD), potrkala tudi na mnoga druga vrata, kjer so ji vsi priskočili na pomoč. icon-expand Žrtev družinskega nasilja je že vsaka četrta ženska v Sloveniji. FOTO: Shutterstock O povečanem povpraševanju po pomoči v letošnjem letu poročajo tako s centrov za socialno delo kot tudi s številnih društev za psihosocialno pomoč, med drugim tudi z društva Ženska svetovalnica. Vodja programa psihosocialne pomoči za ženske žrtve nasilja Tanja Šket pove, da se je število klicev na pomoč v mesecu marcu zmanjšalo, kar jih je zaskrbelo, "ker smo razumele, da so ženske, ki doživljajo nasilje, pod konstantnim nadzorom povzročiteljev nasilja". V mesecu decembru pa se je zgodba obrnila, saj se je število klicev glede na enako obdobje lani povečalo za okoli 20 odstotkov. So pa tudi taki, ki so izkoristili sredin dan brezplačne pravne pomoči in se za nasvet obrnili na odvetnika. Ni pa samo fizično nasilje tisto, ki je v porastu. Andreja Poljanec, specialistka zakonske in družinske terapije, namreč ugotavlja, da je v občutnem porastu psihično nasilje. Družine se najpogosteje obrnejo nanjo, ker je prisotna pretirana tesnoba ali konfliktnost med starši. Na društvih za psihosocialno pomoč pa poudarjajo pomen pogovora in sprotnega reševanja konfliktov, še posebej v času epidemije. Žrtve, pa tudi vse tiste, ki bi se znašli v podobnih situacijah, bodrijo, da se je treba boriti. Ženskam svetujejo: če bodo zaznale nasilje, naj poiščejo pomoč, ki jo bodo zagotovo dobile. icon-expand