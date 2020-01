Vozila z dizelskim motorjem bodo, kot doslej, bolj obdavčena od vozil z bencinskim pogonom, saj so okolju manj prijazna, predvsem zaradi višjih izpustov trdih delcev NOx. Vozila z večjo močjo motorja in višjimi izpusti CO2 ter nižjim emisijskim standardom EURO bodo bolj obdavčena od tistih z manjšo močjo motorja in nižjimi izpusti CO2 ter višjim emisijskim standardom EURO.

Predlagatelji pričakujejo, da se bodo kupci zato lažje odločili za nakup čistejših vozil, kot so električna, hibridna in vozila na zemeljski plin.

Z drugimi besedami: vozila, ki bolj onesnažujejo, bodo bolj obdavčena. Vozila z dizelskim motorjem bolj od tistih z bencinskim, vozila z večjo močjo motorja in višjimi izpusti CO2 ter nižjim emisijskim standardom EURO bolj od tistih z manjšo močjo motorja in nižjimi izpusti CO2 ter višjim emisijskim standardom EURO.

Ministrstvo za finance je v javno obravnavo dalo predlog spremenjenega zakona o davku na motorna vozila. Če je bila dajatev doslej odvisna tudi od prodajne cene vozila, bo po novem edino merilo prijaznost do okolja. Pri odmeri se bo upoštevalo vrsto goriva, izpust CO2, moč motorja in emisijski standard EURO.

Pri izračunu davka bodo upoštevali novo metodo merjenja izpustov CO2, ki daje realnejše in skoraj po pravilu višje vrednosti od stare. Pri rabljenih vozilih, ki teh podatkov še nimajo, predlog starim dodaja 20 ali 22 odstotkov pribitka, s čimer bi preprečili nesorazmerno visoko obdavčitev novih vozil.

Obenem avtorji predloga opozarjajo na še en trend: povečan vnos rabljenih dizelskih vozil iz zahodnih držav, ki so pri prehodu na čistejša vozila korak pred nami. Davek, vezan zgolj na okoljske kriterije, jih bo po pričakovanju naredil precej manj privlačne, obenem pa se bodo kupci, upajo, hitreje in lažje odločili za nakup "zelenih" vozil.

In posledice? Manjše število registracij motornih vozil v Sloveniji, več registracij v tujini in s tem izpad davčnih prihodkov. Številni pa bi najbrž raje kot novo izbrali rabljeno vozilo, čeprav ta bolj onesnažujejo.

Kot pojasnjujejo na finančnem ministrstvu, se s prihodnjim januarjem za nova motorna vozila konča prehodno obdobje, ko so beležili obe vrednosti, ostali bodo le podatki po novi metodi. Če bi davek še naprej obračunavali po starem, bi to pomenilo krepko višjo dajatev za nova vozila, v nekaterih primerih bi morali plačati tudi šestkrat več. Motornemu vozilu, ki ima po stari metodi izpust CO2 109g/km, po novi pa 130 g/km, bi se stopnja DMV povečala z 0,5 na tri odstotke od davčne osnove, so dodali primer.

"Promet predstavlja pomemben vir onesnaževal zunanjega zraka, saj je vir več kot polovice vseh nacionalnih emisij dušikovih oksidov (NOx), pomembno vpliva na prekomerno onesnaženost zraka z delci PM10 pozimi, poleti pa je promet eden izmed ključnih vzrokov za prekomerno onesnaženost zraka s prizemnim ozonom (O3). Iz izpuha vozil največ delcev in predhodnikov sekundarnih delcev prispevajo starejša vozila na dizelski pogon. Izpuh dizelskih vozil je tudi pomemben vir rakotvornega benzo(a)pirena (BaP). Dizelska vozila imajo precej višje izpuste dušikovih oksidov (NOx) kot bencinska vozila," so zapisali v obrazložitvi predloga.

Onesnaženi zrak povzroča zakisovanje tal in vode, evtrofikacijo, zmanjšuje donos kmetijskih pridelkov, škodi gozdovom ter razjeda materiale. Izpostavljenost onesnaženemu zraku z delci PM10 povzroča številne bolezni in predčasno smrt. Med najpogostejšimi posledicami so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, rak, povečano tveganje za umrljivost novorojenčkov, dalje naštevajo posledice.

Slovenija je zaradi prekomernih preseganj mejnih vrednosti za delce PM10 že prejela uradni opomin Evropske komisije. Obvezujoč cilj Republike Slovenije je zadržati emisije toplogrednih plinov do leta 2020 tako, da povečanje glede na leto 2005 ne bo preseglo 27 odstotkov.

Nov obračun davka ali konec birokratske more

Osnovni cilj je torej privabiti na slovenske ceste okolju prijaznejša vozila, hkrati pa bodo z novim načinom obračunavanja davka tudi močno poenostavili administrativne postopke.

Izmenjava podatkov med finančno upravo (Furs) in drugimi organi bo namreč potekala avtomatsko. "V praksi to pomeni, da bo kupec vozila za namene odmere DMV (davka na motorna vozila, op. a.) preko sistema eDavki vložil napoved, kjer se bodo na podlagi vpisane identifikacijske številke motornega vozila (VIN številka) predizpolnili vsi podatki o motornem vozilu, ki so potrebni za odmero DMV," pojasnjujejo na finančnem ministrstvu.

Manj tekanja po uradih čaka tudi tiste, ki so davka oproščeni. To so družine s tremi ali več otroki, invalidi ... Tudi v teh primerih bo namreč Furs podatke pridobil iz uradnih evidenc.

Ukinitev luksuznega davka