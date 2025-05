Davek padca z e-skirojem: umetni kolk pri 43 letih in leto dni bolniške

Kako nevarna je lahko vožnja z električnim skirojem, še kako dobro ve naš bralec Zoran. Z e-skirojem, ki ga je sam odklenil, da je lahko peljal 50 km/h, je lani doživel hudo nesrečo, zaradi katere je prestal že tri operacije, pri 43 letih so mu zdravniki v kolk vstavili protezo. "Bolečine so bile neznosne, tega ne bi privoščil nikomur. Zadnja operacija je bila precej huda, že sedem mesecev sem v bolniškem staležu," pripoveduje. Ljudi poziva k previdni in počasni vožnji ter uporabi čelade.

"Peljal sem se v službo, tako kot vsak dan po isti poti. Potem pa sem zgrešil klančino in zapeljal v robnik, zaradi česar me je vrglo čez," se dneva, ki mu je spremenil življenje, spominja Zoran Zorč iz Celja. Zgodilo se je 15. oktobra lani, ko se je peljal po kolesarski stezi mimo Celjskega sejma. Čelade ni imel, nosil je le ledvični pas – želvo. Poleg tega je električni skiro pred tem predelal – s pomočjo You Tuba ga je odklenil, da je lahko namesto 25 km/h peljal kar 50 km/h. "Peljal sem hitro, kolikor se je le dalo," obžaluje danes. Po padcu se je odpeljal v službo in še celo noč delal, naslednjega dne pa je le odšel na urgenco. Zdravniki so ugotovili, da ima zlomljen kolk. "Takoj naslednji dan so me operirali in mi vstavili dva vijaka, a ker se ni celilo, sem imel 8. aprila letos še eno operacijo, 15. aprila pa še tretjo. Dobil sem protezo – pri 43 letih so mi zamenjali kolk. In zdaj sem že sedem mesecev na bolniški," pripoveduje.

Električni skiro FOTO: Agencija za varnost prometa icon-expand

Ne samo, da se je zaradi neprevidne vožnje poškodoval, moral je plačati tudi 80 evrov kazni. In nesreča se mu je zgodila kljub temu, da je prej imel že tri skiroje, zadnjega pa je vozil leto in pol. Nikoli prej ni imel slabih izkušenj. A nesreča nikoli ne počiva in dovolj je le trenutek nepazljivosti. Zato naš bralec vsem, ki se vozijo s skiroji, polaga na srce – nosite čelado, vozite previdno in ne odklepajte skirojev, da bodo šli hitreje od dovoljenega! Sam zdaj hodi s pomočjo bergel, na nogo ne sme stopiti. Zdravniki napovedujejo, da bo trajalo še vsaj tri mesece ali pol leta, da si bo opomogel. "Bolečine so bile neznosne, ne privoščim jih nikomur. In glede na to, kaj vse sem prestal, ni bilo vredno. Pri 43 letih najbrž še nihče ni menjal kolka. Skiro je vreden tisoč evrov, noga pa nima cene," opozarja. Takoj po nesreči je skiro prodal, odločen je, da nanj ne bo več stopil. "Imam osemletno hčerko in niti pomisliti ne smem, da bi se kaj zgodilo njej, zato skirojev pri hiši ne bomo več imeli," še dodaja.

V tem tednu nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost

Uporaba koles s pomožnim električnim motorjem oz. e-koles se v Sloveniji sicer povečuje, predvsem med starejšimi odraslimi, kar prinaša pomembne izzive na področju prometne varnosti. E-kolesa namreč s pomočjo električnega motorja omogočajo hitrosti do 25 kilometrov na uro, imajo pa tudi opazno večjo maso in hipen navor e-motorja. Uporabnike ogroža tudi infrastruktura, ki ni prilagojena hitrim kolesarjem, poudarjajo na Agenciji za varnost prometa (AVP). Po njihovih podatkih je bilo lani v Sloveniji zabeleženih 83 prometnih nesreč z udeležbo e-kolesarjev, kar je 23 odstotkov več kot leto prej. V nesrečah je umrla ena oseba, leta 2023 pa sta umrli dve. Lani je bilo v tovrstnih nesrečah 18 oseb huje poškodovanih, kar je 50 odstotkov več kot leta 2023, 58 oseb pa se je lažje poškodovalo, kar je 28 odstotkov več kot leta 2023. Do 12. maja letos so bili vozniki kolesa s pomožnim električnim motorjem udeleženi v 18 nesrečah, eden se je huje poškodoval, 16 pa lažje.