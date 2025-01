'Uvedba prispevka za skrbnike psov je prepuščena občinam'

S spremembami želijo zagotoviti, da bi bilo posvajanje živali iz zavetišč lažje, posvojitelji bi bili tako oproščeni prispevka, zato jih preseneča, da eno od zavetišč takemu predlogu celo nasprotuje. "Preseneča nas tudi odziv določenih društev za zaščito živali, saj bi taka dajatev mogoče pomenila še dodatni razmislek, preden oseba sprejme impulzivno odločitev in brez razmisleka postane skrbnica psa. Vsekakor upamo, da bomo v nadaljevanju usklajevanje rešitev nadaljevali in končali za skupno mizo, kot smo ga tudi začeli," v odzivu še dodajajo na Upravi, kjer zanikajo navedbe, da bo novela zakona zniževala standarde za oddajo živali.

Na Upravi so se odzvali tudi na očitke nekaterih zavetišč, naj država raje kot 20 evrov prispevka na teren pošlje inšpektorje. "Glede opravljenih inšpekcijskih pregledov ter odvzemov hišnih živali bi radi pojasnili, da ima Inšpekcija uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin za področje zaščite in dobrobiti živali zaposlenih 168 uradnih veterinarjev, ki delujejo po celotni Sloveniji na desetih območnih uradih. UVHVVR ima posebno specializirano enoto uradnih veterinarjev za nadzor zaščite živali, ki šteje 36 zaposlenih, ki izvajajo nadzore zaščite živali na območju celotne države," odgovarjajo na Upravi, kjer trdijo, da so inšpekcijo v zadnjem času tudi kadrovsko okrepili.

Leta 2023 je inšpekcija tako prejela 1969 prijav v zvezi z zaščito živali, zaradi ogroženosti življenja in zdravja živali so v postopkih odvzeli 336 hišnih in 467 rejnih živali.

Novelo zakona še usklajujejo, še ta mesec pa naj bi šla v javno razpravo.