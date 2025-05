David in njegov Chaboland

Od prvega piščanca do resne vzreje – njegova strast do pernatih živali je rasla skupaj z njim in danes David tako skrbi za več sto ptic različnih vrst in velikosti: "Za rojstni dan sem si zaželel valilnik, starša sta mi ga omogočila, a prvič in drugič ni bilo nič. Nisem vedel, kaj se dogaja, ali gre samo pri meni kaj narobe, ali imam samo nesrečo ... Potem pa je mama nekega dne rekla, naj poskusim še enkrat in od takrat naprej se vse tole dogaja."

Vzreja kokoši – nenavaden hobi za najstnika. A David ni običajen najstnik in njegova zgodba se ni začela za računalnikom ali ob videoigrici, temveč v dedkovem kurniku: "Ko sem prišel, sem živali rad prijel v roke, si jih ogledal in že takrat so vse letele po zraku pred mano. Imeli smo tudi račke, ki so v tistem času valile. Nekega dne sem dobil idejo, da bi pod eno dal kokošje jajce in dejansko je uspelo."

Hobi pa je prerasel v življenjski slog in David danes ni več le ljubiteljski rejec – postal je tekmovalec in selektivni vzreditelj: "Rekel sem si, da bom poskusil še s tem, če sem se s tem ukvarjal že ljubiteljsko, lahko poskusim še drugače, če se mi v svetu odprejo še kakšna vrata. In dejansko sem začel tekmovati in spoznal sem, da imam kokoši vrhunske kvalitete."

So drobne, ljubke, kodraste ali gladke in izredno navezane na ljudi: "Ta pasma izvira z Japonske, kjer so jo skozi stoletja selekcije vzredili sebi v prid." Gre za manjšo pasmo kokoši, s kratkimi nogami, David pa jih razstavlja na uglednih tekmovanjih, ki so čedalje bolj priljubljena med rejci okrasne perutnine, še posebej na Japonskem, v Evropi in ZDA: "Priprava na tako razstavo traja nekje en mesec. Najprej jih pregledaš in prijaviš, nato jih moraš okopati in urediti. Predvsem pa moraš skrbeti za njihovo higieno, ker so kratkonogi. Sam njihove kletke čistim dvakrat do trikrat na teden, da so res čiste."

Te dekorativne ptice sodniki ocenijo do potankosti: "V resnici ocenjujejo izgled, držo kril, držo grebena, obliko grebena, koliko zobcev ima na glavi, držo repa, pod kakšnim kotom stoji rep, koliko peres je primarnih, sekundarnih ter kakšne barve je."

Težko bi verjeli, da ima pri svojih rosnih 15 letih za sabo že devet let izkušenj vzreje, številne zmage in tudi padce. Danes pa David svoje ptice prodaja predvsem po tujini – in ob tem že načrtuje postati tudi sodnik. "To je moja skrita želja, ker bi poleg njihove vzreje rad pomagal še drugim, da vzrejajo tako žival, kot je treba. In to je v bistvu bistvo razstav, da ti dobiš tako žival, kot je bila včasih." Konkurence zanj v vzreji kokošk pri nas praktično več ni, njegove zmagovalne ptice so del vzrejnega programa predvsem v tujini, kjer je zanimanje za njihove potomce vedno večje: "Imam nekaj konkurence, ampak dejansko z mojimi nazivi in mojimi dosežki se moji cilji usmerjajo v tujino."

Vsak njegov dan se začne ob petih zjutraj in se odvrti po ustaljenem vzorcu: živali, šola, trening odbojka, živali, učenje. Tudi prosti čas, pravi, veliko raje preživi s pticami kot denimo z igricami pred zaslonom. A vseeno ga lahko najdemo tudi na družbenih omrežjih. "Že od malega delam z živalmi, torej vzrejam kokoši že od 6. leta. Drugi hobi je odbojka – letos sem jo začel trenirat, tretji hobi je fotografiranje, rad sem za kamerami, pred kamerami, kakorkoli ... Da slikam živali, to mi je v največji užitek."