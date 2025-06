Župan Svete Trojice ostal brez vozniškega dovoljenja

"To objavo pišem z mešanico nelagodja, a tudi notranje odgovornosti," je daljši zapis na Facebooku začel 37-letni župan David Klobasa iz vrst NSi, državni svetnik in kandidat na zadnjih evropskih volitvah. Pojasnil je, da je ostal brez vozniškega dovoljenja. Dejanje obžaluje in nanj ni ponosen, je zapisal in dodal, da bo z vozilom do nadaljnjega upravljal šofer.

"Kot javna oseba sem se znašel v položaju, ko je najlažje molčati. A verjamem, da je prav zdaj čas za iskrenost, za to, da rečem: sem samo človek. In kot vsak človek včasih naredim napako. Ključno je, kaj naredimo po tem." Zapis je zaključil s pojasnilom, da napako priznava in od nje ne beži ter da dogodek odraža napako in ne njegovega značaja.

Kot poroča Večer, naj bi Klobaso ustavili 26. maja, ostal pa naj bi tako brez vozniškega dovoljenja kot brez avtomobila, česar sicer v svojem zapisu ni navedel.

Na mariborski policijski upravi zaradi varovanja osebnih podatkov podrobnosti ne razkrivajo. Za časnik so potrdili, da so v ponedeljek konec maja obravnavali voznika, "pri katerem je bilo ugotovljeno, da je vozil v času veljavnega ukrepa prepovedi nadaljnje vožnje, zato je bilo vozilo zaseženo, moški je vozil pod vplivom alkohola (0,32 mg/l alkohola). Podan je bil obdolžilni predlog".