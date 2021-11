Davki prometnih nesreč visoki, rešitev v viziji nič žrtev prometnih nesreč

Pobudnik, ustanovitelj in predsednik zavoda Varna pot Robert Štaba je na prireditvi povlekel vzporednice med epidemijo covida-19 in prometnimi nesrečami. "Covid-19 je huda bolezen, ampak na koncu tunela je svetloba, to so cepiva in zdravila." Medtem pa so prometne nesreče svojevrstna epidemija, ki traja vrsto let.

In tudi za to epidemijo poznajo zdravilo - to je vizija nič mrtvih, ki se je začela pri Skandinavcih. Izpostavil je, da je prav nekdanja evropska komisarka za infrastrukturo iz Slovenije Violeta Bulc združila 27 ministrov evropskih držav, ki so podpisali zavezo k viziji nič mrtvih na cestah. To pa je postala zaveza tudi Združenih narodov in WHO.

"Želim, da bi Slovenija postala najbolj varna evropska država v prometu," je povedal Štaba, sicer oče deklice, ki se je pred leti hudo poškodovala v prometni nesreči, a je okrevala.

Na prireditvi so spregovorili nekateri posamezniki, ki so bili hudo poškodovani v prometnih nesrečah, med njimi tudi nekdanja miss športa Slovenije, ki je bila po nesreči nekaj časa v komi, nato pa se je morala na novo učiti tudi hoditi in govoriti. Spregovorila pa je tudi mati dveh otrok, ki sta umrla v prometni nesreči.

Zbrane je nagovoril tudi ljubljanski župan Zoran Janković in izpostavil prizadevanja vseh skupaj v Ljubljani, da med šolarji ni žrtev prometnih nesreč. To so dosegli tako, da so skupaj z zavodom Varna pot obiskali vse šole in imeli predavanja o varnih poteh do šol, sodelujejo tudi s starši. Tako župan upa, da bo v naslednjih letih prišlo do tega, da slovenske ceste ne bodo terjale več nobene smrtne žrtve.