'Čutil je, da je rojen za to, da prvi presmuča Everest'

Slovenija je izgubila enega najboljših vrhunskih alpinistov in smučarjev Dava Karničarja. Ponesrečil se je doma, na Jezerskem. Karničar je v gorah iskal mir in svobodo, vedno se je gnal k preseganju meja možnega. Bil je prvi človek, ki je neprekinjeno smučal z vrha sveta Mount Everesta ter presmučal vrhove vseh sedmih kontinentov. Umrl je v starosti 56 let.

Kot plezalec je višek svojega udestvovanja dosegel s solo ponovitvijo Bonattijevega stebra v Druju, po tem pa se je posvetil predvsem alpinističnemu smučanju. V Sloveniji je smučal z vrhov Triglava, Jalovca, Dolgega hrbta, Špika, Grintovca, Kočne... a med njegovim smučanjem izstopajo predvsem spusti preko sten, ozebnikov in celo slapov (večkrat je naprimer presmučal Sinji Slap pod Češko kočo).

Kako absurdno je življenje, ki ti dovoli, da kot prvi človek smučaš z Mount Everesta in v 38 letih opraviš čez tisoč alpinističnih tur, nato pa te vzame doma, v delovni nesreči. Prvi na svetu neprekinjeno smučal z Mount Everesta Leta 2000 je Davo Karničarkot prvi človek na svetu neprekinjeno smučal z najvišje gore na svetu, 8848 metrov visokega Everesta. Storil je nekaj, kar ni uspelo še nikomur pred njim in se s tem zapisal v zgodovino. A to še ni bil konec njegove alpinistične poti. Karničar brez večtisočakov ni mogel živeti, do gora je čutil globoko spoštovanje, do turnega smučanja ljubezen. In vsakič ko je stopil na alpinistično pot, je čutil da mu je ta usojena.

Dobil je Bloudkovo nagrado in srebrni častni znak svobode Republike Slovenije za izjemen dosežek. FOTO: POP TV

A se ni vedno izšlo. Velika želja Karničarja je bila, da kot prvi v celoti presmuča najzloglasnejši osemtisočak na svetu - K2. In čeprav je dejal, da najde sto argumentov proti takšnemu podvigu, se je leta 2017 vseeno odpravil - a previdno. Na odpravi mu je usoda prekrižala načrte. K2 ga sicer ni zavrnil v vsej svoji moči: z višino, plazovi in podori ledu, ampak na milejši način, v svojem vznožju. Smučanje v bolečinah, ki so ga namesto na vrh najnevarnejše gore, pripeljale nazaj domov. Prejemnik Bloudkove nagrade in srebrnega častnega znaka svobode

V Evropi izstopata njegova spusta čez severovzhodno steno Eigerja in vzhodno steno Matterhorna. V svetovnem merilu pa predvsem smučanje z osemtisočakov Annapurna in Mt.Everest. Po vrhu sveta in Azije je do leta 2006 nato presmučal še preostale vrhove sedmih celin: Kilimandžaro, Elbrus, Aconcagua, Mount Kosciuszko, Denali in Mt.Wilson ter postal prvi človek s takšnim dosežkom.

Davo Karničar je v svojih 56. letih opravil več kot 1500 alpinističnih podvigov. Velja za prvega človeka, ki je presmučal najvišje vrhove vseh sedmih kontinentov. Presmučal je dve smeri z najvišjo možno težavnostno oceno na svetu, med drugim tudi slap. Bil je alpinist, ki so ga gore oboževale. Bil je tekmovalni alpski smučar (republiški prvak, balkanski podprvak in tekmovalec v svetovnem pokalu) in serviser v svetovnem pokalu. Napisal je knjigo 'Alpinizem, samoljubje, ljubezen' in je soavtor knjige 'Z Everesta'. Dobil je Bloudkovo nagrado in srebrni častni znak svobode Republike Slovenije za izjemen dosežek. V svetovnem merilu ga je revija Men’s Journal proglasila za najboljšega ekstremnega športnika na svetu, bil pa je nominiran tudi za najprestižnejšo športno nagrado – Laureus v kategoriji za posebne oziroma ekstremne dosežke.

Davo Karničar FOTO: POP TV

Na osemtisočakih je bil večkrat soočen s smrtjo. A ga je na koncu ta žal počakala v domačih hribih. Smučanje z Everesta je bil logični korak v Karničarjevi karieri

Je prvi slovenec, ki je (skupaj z bratom Drejcem) smučal z osemtisočaka in predvsem prvi zemljan, ki je neprekinjeno smučal z vrha sveta (Mt.Everesta) ter presmučal vrhove vseh sedmih kontinentov. FOTO: Viki Grošelj

Novinar David Stropnik, ki je od leta 1995 spremljal uspehe Dava Karničarja, je dejal, da je bil Karničar pravi 'hribovec', ki je živel v gorah in za njega ekstremno alpinistično smučanje ni bilo dodatek k življenju, ampak življenje samo. "V hribih je bil zelo domač, dojemal jih je na zelo svojstven način, zato je tudi spuste opravljal zelo etično - ni verjel, da se težke smeri smuča tako, da se varuje s helikopterjem ali da se vmes peš sestopa, pleza ali spusti ob vrvi," je povedal Stropnik. O odmevnem podvigu, ko se je spustil z Everesta, Stropnik pravi, da je bil logični korak v Karničarjevi karieri: "Stopnjeval je težavnost smučanja, tudi višino, smučal je že z Anapurne. Videl je, da je tega sposoben in kot je rad rekel, čutil je, da je rojen za to, da opravi prvi neprekinjen spust z vrha Everesta do baznega tabora". Naslednji izziv je bil spust s K2 in čeprav je Everst višji, je K2 zahtevnejši, pravi Stropnik:"Na njem je pri poskusu smučanja umrlo že mnogo ljudi, nekateri že med vzponom. To je najzloglasnejši osemtisočak, nekako sveti gral himalajskega alpinističnega smučanja in logično, da nekdo, ki presmuča Everest, poskusi še to. Žal mu ni uspelo". 'Med ljudmi bo ostal zapisan kot prvi človek, ki je presmučal Everest'

Prvi je presmučal (in tudi ponovil) smer Fritsch-Lindenbach v severni steni Grintovca oziroma Dolške škrbine, ki je ocenjena z najvišjo - sedmo smučarsko težavnostno oceno in velja za najtežjo presmučano smer v Sloveniji.