Deaktivacija bombe: začetek in konec intervencije bodo naznanile sirene

Intervencijo skupaj načrtujejo Uprava RS za zaščito in reševanje, Občina Radovljica in Državna enote za varstvo pred NUS. Potekala bo podobno kot 6. septembra, ko so uspešno deaktivirali in odstranili bombo, ki so jo pod železniškim mostom pri Globokem našli konec avgusta.

Bombo uspešno deaktivirali v eni uri, odpeljali jo bodo na uničenje

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Kot so sporočili z Občine Radovljica, bodo v intervenciji sodelovale vse pristojne službe, ki bodo do 9. ure zagotovile varen umik oziroma zaklon prebivalstva, kot tudi zaporo železniškega in cestnega prometa na območju ter zaporo zračnega prostora in letališča Lesce med 9. in 13. uro.

Za zagotovitev varnosti ljudi bo območje evakuacije v radiju 400 metrov od lokacije bombe, kjer sicer ni stanovanjskih objektov. Na razdalji med 400 in 600 metrov, kjer so deli naselij Globoko, Mišače in Dobro Polje, pa bo območje zaklanjanja v zaprtih prostorih, prepoved vstopa na območje in prepoved prometa.

Navedeni ukrepi bodo veljali med 9. in 13. uro, o začetku in koncu intervencije pa bodo ljudi obvestili gasilci s sirenami in glasovnimi napravami na vozilih.