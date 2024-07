Debela toča prerešetala strehe hiš, gasilci še vedno na delu

Že v soboto dopoldan so vročino presekale posamezne plohe in nevihte. Huda ura pa je nastopila popoldan, ko je v več krajih po Sloveniji klestila debela toča. Ta je kot za šalo luknjala strehe stanovanjskih in gospodarskih objektov ter uničevala vse pod seboj.

V Regijskem centru za obveščanje Maribor so v času neurja s točo na območju občine Maribor zabeležili tri dogodke, na katerih so posredovali gasilci JZ GB Maribor in PGD Maribor mesto. Kot poroča Urad RS za zaščito in reševanje, je šlo za poškodovane strehe in podrta drevesa. Huje je bilo v občini Oplotnica, kjer so zabeležili 81 dogodkov - poškodovane strehe na stanovanjskih in gospodarskih objektih. Posredovali so gasilci PGD Oplotnica, PGD Kebelj, PGD Rače in JZ GB Maribor.

Z območja Rače-Fram so medtem v soboto poročali o le enem zabeleženem dogodku, na katerem so posredovali gasilci PGD Spodnja in Zgornja gorica, Podova, Fram in Rače.

Sodeč po intervencijah pa je bilo najhuje na območju Slovenske Bistrice in Slovenskih Konjic. V prvi so občini so namreč zabeležili 231 dogodkov; gre za poškodovane strehe, podrta drevesa ter meteorna voda v objektih. Posredovali so gasilci PGD Laporje, Pragersko, Slovenska Bistrica, Videž in Zgornja Bistrica.

Iz Slovenskih Konjic pa so nam zvečer sporočili, da so posredovali na več kot 110 lokacijah. Toča je tam v premeru merila tudi 60 centimetrov. "Najhuje je bilo v okoliških naseljih, a tudi same Slovenske Konjice so utrpele škodo," je povedal poveljnik Gasilske zveze Slovenske Konjice. Poškodovane so predvsem stanovanjske stavbe in kmetijski objekti, škodo pa so utrpeli tudi številni avtomobili.

Poškodovani so tudi nekateri javni zavodi, škodo sta na primer utrpela šola in vrtec. "Nekaj je bilo tudi fizičnih poškodb - modrice in podplutbe, a na srečo ni resnejših poškodb," je dodal.

V soboto je bilo po njegovih besedah na terenu več kot 150 gasilcev, danes jih ostaja preko 80. Ker je bilo toliko klicev na pomoč, so jim v soboto na pomoč priskočila tudi številna gasilska društva iz sosednjih gasilskih zvez. Skupaj so že včeraj uspeli obdelati okoli polovico intervencij, a sogovornik je poudaril, da klici še vedno prihajajo, saj so bili nekateri v času neurja na dopustu in šele zdaj odkrivajo škodo.

Pohvalil pa je predvsem odziv prebivalcev, ki v času hude ure niso padli v paniko. Meni, da je pri tem vlogo odigralo tudi hudo neurje leta 2004, zato so tokrat tudi ljudje reagirali mirneje. "Zavedajo se, da ob poplavi klicev ne moremo priti do vseh naenrkat. Številni pa so tudi