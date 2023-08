Nekdaj bleščeč policijski kamp, danes tarča vandalov in lastniškega spora

Nekoč počitniški raj, danes pa žalostni prizori nekdaj priljubljenega policijskega kampa na Debelem rtiču. Fotografije slikajo žalostno podobo povsem zanemarjenih in uničenih počitniških objektov. Na območju sicer zaradi nekaterih nepremičnin traja spor med državo in občino Ankaran.

Fotografije prikazujejo žalostno podobo nekdanjega policijskega počitniškega kampa na Debelem rtiču. Na ministrstvo za notranje zadeve smo naslovili vprašanja o tem, kako je možno, da je nekdaj priljubljen kamp v tako slabem stanju in ali bo ta še kdaj odprl svoja vrata za obiskovalce.

icon-expand FOTO: Bobo icon-chevron-left icon-chevron-right

Odgovorili so nam le, "da bo za predmetne objekte, ki so bili tarča vandalizma, poskrbelo Ministrstvo za notranje zadeve ter jih ustrezno zaščitilo in zaprlo." Kot so še dodali, je bilo delno delo že izvedeno v preteklem tednu, preostali del pa se bo izvedel v prihodnjih dneh. S tem bodo ustrezno zaščitili objekte pred nedovoljenimi vstopi in poškodbami obiskovalcev plaže, zatrjujejo.

icon-expand Stanje policijskega kampa na Debelem Rtiču FOTO: Bobo

A slabo stanje objektov se vleče že leta. Kot smo poročali že pred štirimi leti, je nekoč priljubljen 'policijski sindikalni kamp', kjer so imeli v najboljših letih poleti celo več kot 23.000 nočitev, žalostno sameval že takrat. Na enem najlepših delov slovenske obale leži Počitniški dom Debeli rtič, nekoč veliko turistično naselje, kamor so na poletne počitnice odhajali zaposleni na Ministrstvu za notranje zadeve, danes pa je zapuščeno območje, na katerem so 24 zastarelih bungalovov, gostinski in poslovni objekt ter zidane sanitarije.

Od leta 2016, ko je počitniško naselje zaprlo vrata za svoje zaposlene, saj je bil PD Debeli rtič skladno s Kontingentnim načrtom RS za zagotovitev nastanitve in oskrbe pri povečanem številu prosilcev za mednarodno zaščito ter na podlagi sklepa vlade za namen oskrbe migrantov s pogodbo predan v uporabo Uradu za oskrbo in integracijo migrantov, območje sameva. Tudi nanje smo se obrnili z vprašanjem o stanju objektov, a so nam pojasnili, da počitniški dom ni več v pristojnosti Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov. Ta je tako trenutno v pristojnosti ministrstva za notranje zadeve.

icon-expand Stanje policijskega kampa na Debelem Rtiču FOTO: Bobo